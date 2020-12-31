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Оригинальные пожелания на Новый год – короткие фразы и открытки с наступившим Новым 2021 годом

31 декабря 2020, 23:42

Прикольные и мудрые поздравления с Новым годом 2021 в прозе своими словами, трогательные стихи, смешные смс и красивые картинки – в материале Главреда.

Открытки с наступившим Новым 2021 годом и поздравления - 1 января праздник
Открытки с наступившим Новым 2021 годом и поздравления - 1 января праздник

С Новым годом 2021 всех своих читателей поздравляет Главред!

А чтобы и вы, дорогие читатели, могли красиво и оригинально поздравить всех друзей и знакомых – мы собрали для вас самые мудрые поздравления с Новым 2021 годом в прозе (своими словами то есть), прикольные стихи на Новый год Быка и короткие смс-поздравления с Новым годом смешные. То есть подобрали пожелания на Новый год буквально в двух словах, чтобы долгие тирады не отвлекали от праздничного стола и веселого времяпрепровождения в кругу милых сердцу людей.

Как Новый год начнешь – с таким настроем и проведешь. Так что прикольные короткие поздравления с наступившим Новым годом 2021 не только повеселят, но и зададут правильный тон всему празднованию.

Прикольные и мудрые поздравления с Новым годом в прозе своими словами, трогательные стихи, смешные смс и красивые картинки с 1 января, с наступившим Новым годом 2021 – в материале Главреда.

А еще больше поздравлений с Новым годом 2021 (оригинальных, мудрых, для взрослых с матом и трогательных для детей) – читайте в нашем материале Поздравление с Новым годом 2021 короткие и оригинальные – тексты, гиф и картинки.

Поздравления с Новым годом на украинском языке в прозе и стихи на Новый год 2021, короткие смс и новогодние открытки – читайте в материале Поздравления с Новым годом 2021 на украинском языке и сказочные открытки.

Короткие поздравления с Новым годом в прозе, стихи и смс

Короткое поздравление с Новым годом в прозе ребенку и взрослому:

С Новым годом! Желаю чудес и волшебства, любви и ярких впечатлений, больших приключений и радости, счастливых мгновений и удачи на весь год!

С наступившим новым годом гифки анимированные GIF картинки

***

Оригинальное поздравление с Новым годом:

Желаю в этот Новый год

От жизни получить джекпот:

В деньгах, в здоровье и в мечтах —

Пусть будет всё "ого" и "ах"!

***

Красивоепоздравление с Новым годом своими словами:

Со снежно-озорным праздником! Пусть в новом году тебя закружат в веселом танце новые достижения и впечатления, радости и удачи!

***

Поздравление с Новым годом – стихи:

Пусть год наступающий яркой звездой

Горит на твоем небосклоне,

А птица удачи январской порой

Спускается прямо в ладони!

С новым годом и 1 января мерцающие открытки бесплатно

***

Мудрые поздравления с Новым годом в прозе:

Новый год 2021 наступил! Пусть в новом году сбудется ощущение чуда, и самые смелые ожидания обернутся счастливым воплощением в жизнь!

***

Короткие смс-поздравления с Новым годом смешные:

Я не поздравляю с Новым годом

Всяких козлов и редких уродов!

И только хорошим людям, как ты,

В Новый год я пожелаю исполнения мечты!

***

Добрые поздравления с Новым годом в прозе:

С Новым годом! С новой радостью и счастьем! Пусть этот год будет лучше прежнего и несет только хорошие и положительные события!

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***

Пусть вам с неба упадёт

Много смеха в Новый год!

Пусть всегда во всём фартит,

Пусть у вас любовь гостит!

Настроение танцует,

Радость бойко торжествует!

***

Короткое поздравление с Новым годом своими словами:

Желаю в Новом году благополучия в доме, умиротворения в душе, ясности мыслей, здоровья близким, успеха на карьерном поприще, достижения намеченных целей и бесконечное множество счастливых дней.

***

Короткое душевное поздравление с Новым годом своими словами:

Пусть год, что наступил, принесет всем нам меньше забот, проблем и головной боли, пусть больше будет радостных ожиданий, приятных ощущений, трепетных волнений, исполненных желаний и реализованных надежд.

Прикольные поздравительные открытки с наступившим Новым годом и красивые картинки с Новым годом

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