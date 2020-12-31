Оригинальные пожелания на Новый год – короткие фразы и открытки с наступившим Новым 2021 годом

Прикольные и мудрые поздравления с Новым годом 2021 в прозе своими словами, трогательные стихи, смешные смс и красивые картинки – в материале Главреда.
С Новым годом 2021 всех своих читателей поздравляет Главред!
А чтобы и вы, дорогие читатели, могли красиво и оригинально поздравить всех друзей и знакомых – мы собрали для вас самые мудрые поздравления с Новым 2021 годом в прозе (своими словами то есть), прикольные стихи на Новый год Быка и короткие смс-поздравления с Новым годом смешные. То есть подобрали пожелания на Новый год буквально в двух словах, чтобы долгие тирады не отвлекали от праздничного стола и веселого времяпрепровождения в кругу милых сердцу людей.
Как Новый год начнешь – с таким настроем и проведешь. Так что прикольные короткие поздравления с наступившим Новым годом 2021 не только повеселят, но и зададут правильный тон всему празднованию.
Прикольные и мудрые поздравления с Новым годом в прозе своими словами, трогательные стихи, смешные смс и красивые картинки с 1 января, с наступившим Новым годом 2021 – в материале Главреда.
А еще больше поздравлений с Новым годом 2021 (оригинальных, мудрых, для взрослых с матом и трогательных для детей) – читайте в нашем материале Поздравление с Новым годом 2021 короткие и оригинальные – тексты, гиф и картинки.
Поздравления с Новым годом на украинском языке в прозе и стихи на Новый год 2021, короткие смс и новогодние открытки – читайте в материале Поздравления с Новым годом 2021 на украинском языке и сказочные открытки.
Короткие поздравления с Новым годом в прозе, стихи и смс
Короткое поздравление с Новым годом в прозе ребенку и взрослому:
С Новым годом! Желаю чудес и волшебства, любви и ярких впечатлений, больших приключений и радости, счастливых мгновений и удачи на весь год!
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Оригинальное поздравление с Новым годом:
Желаю в этот Новый год
От жизни получить джекпот:
В деньгах, в здоровье и в мечтах —
Пусть будет всё "ого" и "ах"!
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Красивоепоздравление с Новым годом своими словами:
Со снежно-озорным праздником! Пусть в новом году тебя закружат в веселом танце новые достижения и впечатления, радости и удачи!
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Поздравление с Новым годом – стихи:
Пусть год наступающий яркой звездой
Горит на твоем небосклоне,
А птица удачи январской порой
Спускается прямо в ладони!
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Мудрые поздравления с Новым годом в прозе:
Новый год 2021 наступил! Пусть в новом году сбудется ощущение чуда, и самые смелые ожидания обернутся счастливым воплощением в жизнь!
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Короткие смс-поздравления с Новым годом смешные:
Я не поздравляю с Новым годом
Всяких козлов и редких уродов!
И только хорошим людям, как ты,
В Новый год я пожелаю исполнения мечты!
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Добрые поздравления с Новым годом в прозе:
С Новым годом! С новой радостью и счастьем! Пусть этот год будет лучше прежнего и несет только хорошие и положительные события!
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Пусть вам с неба упадёт
Много смеха в Новый год!
Пусть всегда во всём фартит,
Пусть у вас любовь гостит!
Настроение танцует,
Радость бойко торжествует!
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Короткое поздравление с Новым годом своими словами:
Желаю в Новом году благополучия в доме, умиротворения в душе, ясности мыслей, здоровья близким, успеха на карьерном поприще, достижения намеченных целей и бесконечное множество счастливых дней.
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Короткое душевное поздравление с Новым годом своими словами:
Пусть год, что наступил, принесет всем нам меньше забот, проблем и головной боли, пусть больше будет радостных ожиданий, приятных ощущений, трепетных волнений, исполненных желаний и реализованных надежд.