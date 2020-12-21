Поздравления с Новым годом 2021 короткие и оригинальные – тексты, гиф и картинки

Оригинальные поздравления с Новым годом 2021 – Годом Быка – в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, а также открытки – в материале Главреда.
С Новым годом 2021 поздравления рассылать начинают уже в декабре – сначала деловым партнерам и коллегам, пока те не ушли на рождественские каникулы, а потом уже и самым нетерпеливым друзьям.
Деловые люди предпочитают поздравления с Новым годом короткие. Хотя оригинальное поздравление с Новым годом – красивая открытка с Быком на Новый год 2021 или пожелание своими словами с наступающим Новым годом 2021 – ценится все-таки больше.
Чтобы поиск красивых поздравлений с Новым годом на английском, на русском или на украинском языках не отвлекал от выбора новогоднего наряда или утверждения праздничного меню – Главред заранее со всем старанием и душевностью подобрал оригинальные поздравления с Новым годом 2021 – Годом Белого Металлического Быка: в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, а также открытки и гифки с Новым годом 2021.
Прикольные и мудрые поздравления с Новым годом 2021 в прозе своими словами, трогательные стихи, смешные смс и красивые картинки – читайте в материале Оригинальные пожелания на Новый год – короткие фразы и открытки с наступившим Новым 2021 годом.
Поздравления с Новым годом 2021 в прозе, стихи и короткие смс
Поздравления с Новым годом в прозе:
С Новым годом Быка! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!
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С календарей исчез крысиный хвост,
И звездочет восточный, пальцем тыча
В мозаику серебряную звезд,
Пророчит, что год новенький, год бычий,
Благоприятным выдастся для всех
Зодиакальных знаков без разбору!
Пусть обеспечит Бык в делах успех,
На мостике к мечтаниям — опору,
Сжевав желаний сладких пышный стог
За сказочный период новогодья,
Укажет ту, одну из ста дорог —
В любви и счастья дивные угодья!
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Поздравления с Новым годом короткие:
Я встретил любовь, здоровье и счастье, они бродили под снегом, ища приют. Я дал им твой адрес — жди! Они к тебе придут!
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2 смс – 92 символа:
В Новый год желаю счастья,
Бесконечного добра.
Пусть мечты и все желанья
Исполняются всегда!
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Пусть в 2021 году деньги, любовь и удача сами найдут к тебе дорогу :) С Новым Годом!
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Оригинальное поздравление с Новым годом:
Поздравляю с Новым 2021-м годом! Желаю, чтобы этот год подарил много поводов для радости и счастливых моментов. Пусть сбудутся заветные желания, пусть во всех делах вам сопутствует удача! Оставьте все невзгоды позади и в эту новогоднюю ночь поверьте в чудо, ведь когда во что-то веришь, оно обязательно сбывается!
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Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых:
Новый год пришел, как штык!
Возглавляет — Белый Бык.
Что ж, коллеги, не зеваем:
За рога его хватаем!
Наколдует он удачу
И доход большой в придачу!
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Желаю в грядущем году намокнуть под долларовым дождем, и пусть листопад удач падает в Ваши руки весь следующий год. Пускай же в любой сезон года, как будто новогодний снегопад, будет сыпаться на Ваш дом счастье. Желаю получить наслаждение от каждой минуты наступающего года.
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Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых с матом – пошлые новогодние поздравления:
Поздравляю с Новым годом!
И желаю, чтоб стоял...
В гараже за огородом
Денег полный самосвал!
Чтобы девушки давали...
Скидку в магазине!
Чтобы тело обнимали...
Кресла в лимузине!
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Пусть Новый год будет особым
Пусть всё в нём будет зае**сь
Пусть звёзды падают в ладони,
Любой исполнится каприз!
Пусть Новый год так изъеб**тся,
Чтоб вам до х** повезло
Пусть счастье в сердце улыбнётся
Пусть всё будет врагам назло!
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Мудрые поздравления с Новым годом в прозе:
Под Новый год принято желать нового, не испробованного, а вот я осмелюсь от традиционных пожеланий уйти. Хочу пожелать тебе осознать свой успех, сохранить достигнутое и преобразовать то, что получилось заиметь! С Новым годом тебя, успешный человек!
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Двадцать первый — год удачи,
Бык курирует его.
Я сердечно поздравляю
И желаю о-го-го:
Счастья, пылких чувств, успеха,
Ну и денег целый воз,
Бык ведь сильный, все притащит.
С радостью встречай обоз.
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Шуточные поздравления с Новым годом:
Как Новый год отметишь — так его и проведёшь. И большинство предпочитают в новогоднюю ночь упасть на заморский песчаный пляж, а не в тарелку с оливье. Желаю тебе весь год кушать салат, а не вытрясать из трусов песок!
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Смешные поздравления с Новым годомс юмором:
Верю в смелого Быка!
В хвост, копыта и рога!
Пусть у нас доходов сумма
Будет очень высока!
Пусть не выйдет нифига
У завистника-врага,
А у друга дорогого
Будет жизнь теперь легка!