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Поздравления с Новым годом 2021 короткие и оригинальные – тексты, гиф и картинки

21 декабря 2020, 03:31

Оригинальные поздравления с Новым годом 2021 – Годом Быка – в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, а также открытки – в материале Главреда.

Поздравления с Новым годом 2021 - пожелания и живые открытки на Новый год Быка
Поздравления с Новым годом 2021 - пожелания и живые открытки на Новый год Быка

С Новым годом 2021 поздравления рассылать начинают уже в декабре – сначала деловым партнерам и коллегам, пока те не ушли на рождественские каникулы, а потом уже и самым нетерпеливым друзьям.

Деловые люди предпочитают поздравления с Новым годом короткие. Хотя оригинальное поздравление с Новым годом – красивая открытка с Быком на Новый год 2021 или пожелание своими словами с наступающим Новым годом 2021 – ценится все-таки больше.

Чтобы поиск красивых поздравлений с Новым годом на английском, на русском или на украинском языках не отвлекал от выбора новогоднего наряда или утверждения праздничного меню – Главред заранее со всем старанием и душевностью подобрал оригинальные поздравления с Новым годом 2021 – Годом Белого Металлического Быка: в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, а также открытки и гифки с Новым годом 2021.

Прикольные и мудрые поздравления с Новым годом 2021 в прозе своими словами, трогательные стихи, смешные смс и красивые картинки – читайте в материале Оригинальные пожелания на Новый год – короткие фразы и открытки с наступившим Новым 2021 годом.

Поздравления с Новым годом 2021 в прозе, стихи и короткие смс

Поздравления с Новым годом в прозе:

С Новым годом Быка! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

***

гифки с новым 2021 годом

***

С календарей исчез крысиный хвост,

И звездочет восточный, пальцем тыча

В мозаику серебряную звезд,

Пророчит, что год новенький, год бычий,

Благоприятным выдастся для всех

Зодиакальных знаков без разбору!

Пусть обеспечит Бык в делах успех,

На мостике к мечтаниям — опору,

Сжевав желаний сладких пышный стог

За сказочный период новогодья,

Укажет ту, одну из ста дорог —

В любви и счастья дивные угодья!

***

Поздравления с Новым годом короткие:

Я встретил любовь, здоровье и счастье, они бродили под снегом, ища приют. Я дал им твой адрес — жди! Они к тебе придут!

***

2 смс – 92 символа:

В Новый год желаю счастья,

Бесконечного добра.

Пусть мечты и все желанья

Исполняются всегда!

***

Пусть в 2021 году деньги, любовь и удача сами найдут к тебе дорогу :) С Новым Годом!

***

поздравления с новым годом гифки

***

Оригинальное поздравление с Новым годом:

Поздравляю с Новым 2021-м годом! Желаю, чтобы этот год подарил много поводов для радости и счастливых моментов. Пусть сбудутся заветные желания, пусть во всех делах вам сопутствует удача! Оставьте все невзгоды позади и в эту новогоднюю ночь поверьте в чудо, ведь когда во что-то веришь, оно обязательно сбывается!

***

Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых:

Новый год пришел, как штык!

Возглавляет — Белый Бык.

Что ж, коллеги, не зеваем:

За рога его хватаем!

Наколдует он удачу

И доход большой в придачу!

***

Желаю в грядущем году намокнуть под долларовым дождем, и пусть листопад удач падает в Ваши руки весь следующий год. Пускай же в любой сезон года, как будто новогодний снегопад, будет сыпаться на Ваш дом счастье. Желаю получить наслаждение от каждой минуты наступающего года.

***

Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых с матом – пошлые новогодние поздравления:

Поздравляю с Новым годом!

И желаю, чтоб стоял...

В гараже за огородом

Денег полный самосвал!

Чтобы девушки давали...

Скидку в магазине!

Чтобы тело обнимали...

Кресла в лимузине!

***

Пусть Новый год будет особым

Пусть всё в нём будет зае**сь

Пусть звёзды падают в ладони,

Любой исполнится каприз!

Пусть Новый год так изъеб**тся,

Чтоб вам до х** повезло

Пусть счастье в сердце улыбнётся

Пусть всё будет врагам назло!

***

Мудрые поздравления с Новым годом в прозе:

Под Новый год принято желать нового, не испробованного, а вот я осмелюсь от традиционных пожеланий уйти. Хочу пожелать тебе осознать свой успех, сохранить достигнутое и преобразовать то, что получилось заиметь! С Новым годом тебя, успешный человек!

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***

Двадцать первый — год удачи,

Бык курирует его.

Я сердечно поздравляю

И желаю о-го-го:

Счастья, пылких чувств, успеха,

Ну и денег целый воз,

Бык ведь сильный, все притащит.

С радостью встречай обоз.

***

Шуточные поздравления с Новым годом:

Как Новый год отметишь — так его и проведёшь. И большинство предпочитают в новогоднюю ночь упасть на заморский песчаный пляж, а не в тарелку с оливье. Желаю тебе весь год кушать салат, а не вытрясать из трусов песок!

***

Смешные поздравления с Новым годомс юмором:

Верю в смелого Быка!

В хвост, копыта и рога!

Пусть у нас доходов сумма

Будет очень высока!

Пусть не выйдет нифига

У завистника-врага,

А у друга дорогого

Будет жизнь теперь легка!

Прикольные открытки с Новым годом – новогодние открытки 2021

  • Прикольные открытки с Новым годом – новогодние открытки 2021
  • Прикольные открытки с Новым годом – новогодние открытки 2021
  • Прикольные открытки с Новым годом – новогодние открытки 2021
  • Прикольные открытки с Новым годом – новогодние открытки 2021
  • Прикольные открытки с Новым годом – новогодние открытки 2021
  • Прикольные открытки с Новым годом – новогодние открытки 2021
  • Прикольные открытки с Новым годом – новогодние открытки 2021
  • Прикольные открытки с Новым годом – новогодние открытки 2021
  • Прикольные открытки с Новым годом – новогодние открытки 2021
  • Прикольные открытки с Новым годом – новогодние открытки 2021

Видеопоздравления с Новым 2021 годом

Видеопоздравления с Новым 2021 годом и Рождеством

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