Поздравления с Новым годом 2021 на украинском языке и сказочные открытки

Поздравления с Новым годом 2021 - проза, короткие стихи, новогодние картинки

Прикольные поздравления с Новым годом 2021 Быка выбирают заранее. Ведь поздравления могут быть прикольными, а вот продемонстрировать свое искреннее отношение к человеку – это уж дело серьезное.

В первую очередь обычно выбирают поздравления для коллег с Новым 2021 годом – ведь впереди новогодние праздники 2021 и выходные на Новый год и Рождество Христово. А перед этим еще будет выходной на католическое Рождество – и кто-то из коллег уже поедет в отпуск.

Так что стоит быть готовыми подарить родным и друзьям новогоднюю сказку своими словами.

Читайте такжеПраздник с первой ноты: лучшие новогодние песни всех времен и народовНеважно, выбираете ли вы поздравление с Новым годом любимому своими словами или поздравление с Новым годом священника. Главное – чтобы новогодние поздравления были от всей души.

А еще больше поздравлений с Новым годом 2021 (оригинальных, мудрых, для взрослых с матом и трогательных для детей) – читайте в нашем материале Поздравление с Новым годом 2021 короткие и оригинальные – тексты, гиф и картинки.

Привітання з Новим роком – проза, вірші та смс

Прозове привітання з Новим роком:

Вітаю з Новим роком! Бажаю від усієї душі великих справ та доброї вдачі, міцного здоров’я та щирої любові, неймовірного щастя та здійснення бажаної мрії, вірних друзів та веселих свят з дорогими серцю людьми.

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З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують. Вдома люблять, обіймають,

За дрібниці хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

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Вітаю з Новим роком! І хочеться всім побажати, щоб у наступаючому році з нами сталося те чудо, про який ми всі мріємо. Хоч у кожного воно своє, але воно обов’язково найнеобхідніше і найважливіше. Бажаю, щоб всі ми були живі й здорові, щоб займалися тим, що приносить нам задоволення. Бажаю досягати нових вершин і самореалізовуватися. А ще хочу побажати безліч радісних моментів, які перейдуть в приємні спогади, і зустрічей з вірними друзями та коханими людьми.

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Привітання з Новим роком прикольні:

Гроші хай бо завітають

В новорічну, славну ніч,

Хай достаток процвітає,

Гра завжди вартує свіч.

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Привітання з Новим роком коханому своїми словами:

Милий, я вітаю тебе з Новим роком. Бажаю, щоб будь-які печалі і смутку залишалися в минулому назавжди. Нехай рік, що дозволить повірити в те, що ще існує багато яскравих граней буття, доступних для відкриття. Милий, ти насправді заслуговуєш тільки на найкраще і, звичайно, вір у те, що ми зуміємо один одному подарувати позитив. Рідний мій, хай наші стосунки з кожним роком стають все міцніше і важливіше, цінніше і дорожче. Сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо пережити разом тільки приємні миті, які підкреслять, наскільки ми потрібні один одному. Пам’ятай про те, що я хочу бути назавжди твоєю супутницею життя і хорошою подругою, хочу дарувати яскраві емоції і позитив. Вітаю з святом зимового чарівництва, магії часу.

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Прикольні привітання з Новим роком Бика:

Вам бажаю у рік Бика

Взяти удачу за роги!

А у вашого ворога

Нехай не вийде ні фіга!

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Привітання з Новим роком священника – привітання з Новим роком християнські:

Нехай у цьому Новому році у вашому житті буде: достатньо щастя для насолоди, досить випробувань – щоб зміцнитися, досить печалі – щоб зберегти людяність, досить надії – щоб бути щасливим, досить друзів для розради, досить слабкості – щоб бачити нужди, досить ентузіазму – щоб бачити майбутнє, досить визначеності – щоб зробити сьогоднішній день кращим за вчорашній.

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Привітання колег з Новим 2021 роком:

У 2020 році ми разом пережили безліч переломних подій, які обов'язково залишаться в нашій пам'яті. Нехай Новий рік принесе нам нові сили для втілення самих амбітних планів і звершень. Спасибі за те, що ви були і залишаєтеся з нами. Щастя, здоров'я і благополуччя вам і вашим родинам!

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Привітання з Новим 2021 роком партнерам:

З Новим роком, дорогі партнери! Бажаю, щоб цей рік подарував нові великі можливості та перспективи для процвітання і успіху. Нехай у ваших домівках буде щастя у ваших серцях — любов, а в наших партнерських стосунках — стабільність, довіра, чесність, взаєморозуміння і удача!

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З роком Бика вас вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

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Привітання з Новим роком в прозі другу:

З Новим роком! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!

Новорічні картинки 2021 та листівки з Новим роком 2021