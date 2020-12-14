Поздравления с Новым годом 2021 на украинском языке и сказочные открытки

Поздравления с Новым годом на украинском языке в прозе и стихи на Новый год 2021, короткие смс и новогодние открытки – в материале Главреда.
Прикольные поздравления с Новым годом 2021 Быка выбирают заранее. Ведь поздравления могут быть прикольными, а вот продемонстрировать свое искреннее отношение к человеку – это уж дело серьезное.
В первую очередь обычно выбирают поздравления для коллег с Новым 2021 годом – ведь впереди новогодние праздники 2021 и выходные на Новый год и Рождество Христово. А перед этим еще будет выходной на католическое Рождество – и кто-то из коллег уже поедет в отпуск.
Так что стоит быть готовыми подарить родным и друзьям новогоднюю сказку своими словами.
Читайте такжеПраздник с первой ноты: лучшие новогодние песни всех времен и народовНеважно, выбираете ли вы поздравление с Новым годом любимому своими словами или поздравление с Новым годом священника. Главное – чтобы новогодние поздравления были от всей души.
А еще больше поздравлений с Новым годом 2021 (оригинальных, мудрых, для взрослых с матом и трогательных для детей) – читайте в нашем материале Поздравление с Новым годом 2021 короткие и оригинальные – тексты, гиф и картинки.
Привітання з Новим роком – проза, вірші та смс
Прозове привітання з Новим роком:
Вітаю з Новим роком! Бажаю від усієї душі великих справ та доброї вдачі, міцного здоров’я та щирої любові, неймовірного щастя та здійснення бажаної мрії, вірних друзів та веселих свят з дорогими серцю людьми.
***
З Новим роком, з новим щастям!
Хай цей рік для вас удасться.
На роботі хай шанують,
Часто премії дарують. Вдома люблять, обіймають,
За дрібниці хай не лають.
Буде хай чудовий настрій.
З Новим роком, з новим щастям!
***
Вітаю з Новим роком! І хочеться всім побажати, щоб у наступаючому році з нами сталося те чудо, про який ми всі мріємо. Хоч у кожного воно своє, але воно обов’язково найнеобхідніше і найважливіше. Бажаю, щоб всі ми були живі й здорові, щоб займалися тим, що приносить нам задоволення. Бажаю досягати нових вершин і самореалізовуватися. А ще хочу побажати безліч радісних моментів, які перейдуть в приємні спогади, і зустрічей з вірними друзями та коханими людьми.
***
Привітання з Новим роком прикольні:
Гроші хай бо завітають
В новорічну, славну ніч,
Хай достаток процвітає,
Гра завжди вартує свіч.
***
Привітання з Новим роком коханому своїми словами:
Милий, я вітаю тебе з Новим роком. Бажаю, щоб будь-які печалі і смутку залишалися в минулому назавжди. Нехай рік, що дозволить повірити в те, що ще існує багато яскравих граней буття, доступних для відкриття. Милий, ти насправді заслуговуєш тільки на найкраще і, звичайно, вір у те, що ми зуміємо один одному подарувати позитив. Рідний мій, хай наші стосунки з кожним роком стають все міцніше і важливіше, цінніше і дорожче. Сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо пережити разом тільки приємні миті, які підкреслять, наскільки ми потрібні один одному. Пам’ятай про те, що я хочу бути назавжди твоєю супутницею життя і хорошою подругою, хочу дарувати яскраві емоції і позитив. Вітаю з святом зимового чарівництва, магії часу.
***
Прикольні привітання з Новим роком Бика:
Вам бажаю у рік Бика
Взяти удачу за роги!
А у вашого ворога
Нехай не вийде ні фіга!
***
Привітання з Новим роком священника – привітання з Новим роком християнські:
Нехай у цьому Новому році у вашому житті буде: достатньо щастя для насолоди, досить випробувань – щоб зміцнитися, досить печалі – щоб зберегти людяність, досить надії – щоб бути щасливим, досить друзів для розради, досить слабкості – щоб бачити нужди, досить ентузіазму – щоб бачити майбутнє, досить визначеності – щоб зробити сьогоднішній день кращим за вчорашній.
***
Привітання колег з Новим 2021 роком:
У 2020 році ми разом пережили безліч переломних подій, які обов'язково залишаться в нашій пам'яті. Нехай Новий рік принесе нам нові сили для втілення самих амбітних планів і звершень. Спасибі за те, що ви були і залишаєтеся з нами. Щастя, здоров'я і благополуччя вам і вашим родинам!
***
Привітання з Новим 2021 роком партнерам:
З Новим роком, дорогі партнери! Бажаю, щоб цей рік подарував нові великі можливості та перспективи для процвітання і успіху. Нехай у ваших домівках буде щастя у ваших серцях — любов, а в наших партнерських стосунках — стабільність, довіра, чесність, взаєморозуміння і удача!
***
З роком Бика вас вітаю,
Хай щасливим буде він,
Принесе нехай вам вихор
Позитивних тільки змін.
***
Привітання з Новим роком в прозі другу:
З Новим роком! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!