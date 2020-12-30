Новый год 2021: все, что надо знать – от примет до гороскопа

Всё, что надо знать про Новый год 2021 – в чем его встречать, какие подарки выбрать, что подать на стол и что сулит гороскоп – в материале Главреда.
2020-й выдался годом тяжелым. Многие даже боялись, что из-за коронавируса и карантина новогодние праздники 2021 отменят. Празднования и впрямь ограничили – но новогодний дух изгнать не может никакая болячка или новые тарифы.
Новый год 2021 всё ближе, уже буквально считанные часы остались. Но время докупить подарки, доготовить что-то вкусненькое на стол или сообразить новую прическу на новогоднюю вечеринку еще есть.
Всё, что надо знать про Новый год 2021 – год кого это будет, в чем его встречать (и цвет, и модные фасоны), маникюр, прически, какие подарки на Новый год Быка выбрать и что подать на стол (самое безопасное и прикольное новогоднее меню) – собрал Главред в одном материале. Не забыли мы и про поздравления с Новым годом и гороскопы на 2021 год.
- Новый год 2021 – кого, какого животного
- Новый год 2021: где отметить и куда поехать
- Новый год 2021: подарки
- Новый год 2021: приметы
- Новый год 2021: меню на стол
- Новый год 2021: в чем встречать, маникюр, прическа на Новый год
- Новый год 2021: поздравления
- Гороскоп на 2021 год Быка
Новый год 2021 – кого, какого животного
Если кто до сих пор не в курсе – напоминаем: 2021 год по восточному календарю будет годом Быка. Его цвет – Белый, а сам он Металлический.
Новый год 2021: где отметить и куда поехать
Исходя из качеств Быка, лучшей формой празднования станет торжество в кругу семьи. Это советует гороскоп.
Чем уютнее будет праздник – тем удачнее потом выдастся год.
Но, конечно, любители туризма вправе предпочесть поездки в Буковель (цены в приличном отеле стартуют от $80-$100 в сутки). Также можно выбраться в Одессу или Львов (тут самое дешевое жилье – от $15), поехать в Стамбул.
Новый год 2021: подарки
Читайте такжеЭксперты объяснили, почему опасно дарить деньги на Новый год 2021Подарки на Новый год 2021 лучше именно купить: дешевые самодельные презенты (то есть те, что сделаны своими руками да еще впопыхах) практичный Бык не приемлет. Подарок необязательно выбирать дорогой (экономный Бык даже наоборот – за бюджетные варианты). Зато это должна быть полезная вещь, которой обязательно будут пользоваться в новом году.
Что в Год Быка дарить нельзя и что подарить на Новый год 2021 – родителям, девушке, парню, коллегам, друзьям – читайте в нашем материале Идеи на Новый год 2021: выбираем подарки на Год Быка 2021.
Новый год 2021: приметы
Бык не любит красный цвет и "хищные" принты. Поэтому народные приметы и поверья рекомендуют в новогоднюю ночь не использоваться красный цвет, тигровые и леопардовые раскраски – в своих нарядах, при декорировании комнат или подарков, стелить скатерти таких цветов и пр.
Любимые цвета этого года – белый и серебристые оттенки.
На стол нельзя подавать блюда из говядины и телятины.
В новогоднюю ночь нельзя:
- выяснять отношения, провоцировать негатив;
- ставить на стол битую посуду;
- стирать вещи и выносить мусор – чтобы не "застирать" и не "вынести" свое счастье;
- штопать, пришивать что-то – чтобы не "зашить" прошлогодние проблемы и не забрать их с собой в новый год;
- встречать праздник с пустыми карманами.
Новый год 2021: меню на стол
Блюда на Новый год 2021 должны содержать несколько ингредиентов: зелень, овощи и фрукты. Каким должно быть правильное меню на праздник и классные рецепты – основные блюда, гарнир, закуски и десерт – читайте в нашем материале Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты.
Отдельно мы собрали для вас простые рецепты легких, вкусных и красивых праздничных салатов – в материале Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты.
Новый год 2021: в чем встречать, маникюр, прическа на Новый год
Главред уже выяснил, в чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка. Мы собрали фото самых модных трендов.
Для празднования Нового года можно отдать предпочтение белым платьям, а также вариантам цвета жемчужины, слоновой кости или молока. Этот цвет символизирует радость, мир и счастье.
Читайте такжеСамые модные серебристые платья на Новый год 2021 - фотоНе менее подходящими для Нового года будут ансамбли серого, дымчатого, графитового или серебряного оттенков. Блеск серебра в этом случае ассоциируется с надеждой, мудростью и заслуживает титул самого выигрышного предложения.
Также мы узнали, как сделать сказочный белый маникюр на Новый год 2021 со снежинками и фольгой. Самый модный новогодний маникюр 2021 соткан из белого лака и серебристых элементов.
На голове стоит соорудить самые модные прически на Новый год 2021, чтобы сиять.
Новый год 2021: поздравления
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