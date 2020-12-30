Новый год 2021: все, что надо знать – от примет до гороскопа

Новый год 2021: приметы, меню на стол, в чем встречать, гороскоп / 1zoom.ru

2020-й выдался годом тяжелым. Многие даже боялись, что из-за коронавируса и карантина новогодние праздники 2021 отменят. Празднования и впрямь ограничили – но новогодний дух изгнать не может никакая болячка или новые тарифы.

Новый год 2021 всё ближе, уже буквально считанные часы остались. Но время докупить подарки, доготовить что-то вкусненькое на стол или сообразить новую прическу на новогоднюю вечеринку еще есть.

Всё, что надо знать про Новый год 2021 – год кого это будет, в чем его встречать (и цвет, и модные фасоны), маникюр, прически, какие подарки на Новый год Быка выбрать и что подать на стол (самое безопасное и прикольное новогоднее меню) – собрал Главред в одном материале. Не забыли мы и про поздравления с Новым годом и гороскопы на 2021 год.

Если кто до сих пор не в курсе – напоминаем: 2021 год по восточному календарю будет годом Быка. Его цвет – Белый, а сам он Металлический.

Исходя из качеств Быка, лучшей формой празднования станет торжество в кругу семьи. Это советует гороскоп.

Чем уютнее будет праздник – тем удачнее потом выдастся год.

Но, конечно, любители туризма вправе предпочесть поездки в Буковель (цены в приличном отеле стартуют от $80-$100 в сутки). Также можно выбраться в Одессу или Львов (тут самое дешевое жилье – от $15), поехать в Стамбул.

Читайте такжеЭксперты объяснили, почему опасно дарить деньги на Новый год 2021Подарки на Новый год 2021 лучше именно купить: дешевые самодельные презенты (то есть те, что сделаны своими руками да еще впопыхах) практичный Бык не приемлет. Подарок необязательно выбирать дорогой (экономный Бык даже наоборот – за бюджетные варианты). Зато это должна быть полезная вещь, которой обязательно будут пользоваться в новом году.

Что в Год Быка дарить нельзя и что подарить на Новый год 2021 – родителям, девушке, парню, коллегам, друзьям – читайте в нашем материале Идеи на Новый год 2021: выбираем подарки на Год Быка 2021.

Бык не любит красный цвет и "хищные" принты. Поэтому народные приметы и поверья рекомендуют в новогоднюю ночь не использоваться красный цвет, тигровые и леопардовые раскраски – в своих нарядах, при декорировании комнат или подарков, стелить скатерти таких цветов и пр.

Любимые цвета этого года – белый и серебристые оттенки.

На стол нельзя подавать блюда из говядины и телятины.

В новогоднюю ночь нельзя:

выяснять отношения, провоцировать негатив;

ставить на стол битую посуду;

стирать вещи и выносить мусор – чтобы не "застирать" и не "вынести" свое счастье;

штопать, пришивать что-то – чтобы не "зашить" прошлогодние проблемы и не забрать их с собой в новый год;

встречать праздник с пустыми карманами.

Блюда на Новый год 2021 должны содержать несколько ингредиентов: зелень, овощи и фрукты. Каким должно быть правильное меню на праздник и классные рецепты – основные блюда, гарнир, закуски и десерт – читайте в нашем материале Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты.

Отдельно мы собрали для вас простые рецепты легких, вкусных и красивых праздничных салатов – в материале Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты.

Главред уже выяснил, в чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка. Мы собрали фото самых модных трендов.

Для празднования Нового года можно отдать предпочтение белым платьям, а также вариантам цвета жемчужины, слоновой кости или молока. Этот цвет символизирует радость, мир и счастье.

Читайте такжеСамые модные серебристые платья на Новый год 2021 - фотоНе менее подходящими для Нового года будут ансамбли серого, дымчатого, графитового или серебряного оттенков. Блеск серебра в этом случае ассоциируется с надеждой, мудростью и заслуживает титул самого выигрышного предложения.

Также мы узнали, как сделать сказочный белый маникюр на Новый год 2021 со снежинками и фольгой. Самый модный новогодний маникюр 2021 соткан из белого лака и серебристых элементов.

На голове стоит соорудить самые модные прически на Новый год 2021, чтобы сиять.