2021 шагает по планете: в каких странах уже наступил Новый год Быка

С Новым годом! Какие страны уже встретили Год Быка 2021 / 1zoom.ru

Новый год Быка 2021 уже наступил в ряде стран. Например, на острове Рождества в Тихом океане, в Новой Зеландии, в Самоа.

Новый год 2021 в России уже встретила Камчатка.

А на территории Кирибати 2021-й можно встретить трижды – благодаря его географическому расположению. Только придется каждый раз переезжать в новую часть острова.

на западной, центральной и восточной части островов. При этом уникально здесь то, что всего в нескольких километрах от островов проходит граница 12-го западного часового пояса.

Готовится отмечать Новый год 2021 Австралия. За нею Новый год 2021 встречают в Японии, Южной и Северной Кореи и дальше на запад.

До встречи Нового года 2021 в Украине осталось чуть менее десяти часов.

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