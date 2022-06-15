Новый пакет помощи на 1 млрд долларов: что получит Украина

Военная помощь включает дополнительную артиллерию и передовые ракетные системы.
15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительной военной помощь Украине.
Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, новый пакет американской военной помощи включает: дополнительную артиллерию, вооружение береговой обороны, боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.
По его словам, Украина получит:
- 18 единиц 155-мм гаубиц;
- 36 тысяч 155-мм снарядов;
- 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
- дополнительные снаряды к HIMARS;
- 4 автомобиля для ремонта техники;
- две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;
- тысячи защищенных радиостанций;
- тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.
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Поставки оружия Украине в рамках ленд-лиза
Президент Владимир Зеленский 7 июня сказал, что ВСУ пока не могут перейти к контрнаступательной военной операции. У украинских войск недостаточно оружия. Российские оккупационные подразделения обладают преимущество в вооружениях, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 8 июня заявил, что Киев уже начал получать оружие по программе ленд-лиза. По его словам, норвежские гаубицы М-109 уже задействованы в боях. Остальные поставки оружия ожидаются в начале июля.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что у России тотальное преимущество в артиллерии на Донбассе. Дипломат призвал Запад усилить поставки вооружений Киеву. Глава МИД Украины подчеркнул, что без усиления военной помощи ВСУ будет сложно противостоять наступлению российских войск, не говоря уже о переходе в контрнаступление.
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