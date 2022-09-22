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"Объясню русским по-русски, что происходит": Зеленский предупредил о последствиях на войне в Украине

22 сентября 2022, 22:46

Президент заявил, что одеть человека в форму РФ не будет означать, что он стал военным специалистом.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

В Украине мобилизацию россиян на войну против нашей страны воспринимают и сравнивают с одеванием пугала в поле в военную форму.

"Я думаю, что он может привести в Украину даже более 300 тысяч мобилизованных людей. Только это не российские военные", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

По его словам, одеть человека в форму не будет означать, что он стал военным специалистом.

"Он может взять стоящее в поле пугало и одеть в российскую форму, но это пугало только ворон будет отгонять. Вот и все", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что мобилизованные россияне против серьезных украинских войск ничего поделать не смогут. Также президент считает, что российский народ до сих пор не может раскусить Путина, что ему безразлично, сколько россиян погибнет на войне.

Фейковые "референдумы" на оккупированной территории Украины

20 сентября оккупационные власти заявили, что так называемые "референдумы" о вхождении в состав России пройдут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Херсонской области и на Запорожье с 23 по 27 сентября. "Парламент" так называемой "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав страны-агрессора РФ.

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее принять псевдореспублику в состав РФ "в случае положительного решения по итогам референдума".

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал планы РФ по "референдумам" шантажом и проявлением страха, связанного с угрозой разгрома армией Украины российских оккупационных войск. Ермак подчеркнул, что угрозу можно отбить только силой, и Киев решит этот вопрос.

При этом военный эксперт Петр Черник отметил, что РФ после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных районах Донбасса, Херсона и Запорожья может объявить всеобщую мобилизацию. Однако Москва уже терпит стратегическое поражение в Украине, и такие меры только ускорят коллапс российского государства.

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

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