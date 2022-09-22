Мобилизация в РФ и "референдумы": Зеленский срочно собрал Ставку

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября провел срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщается на сайте Офиса президента, были рассмотренные важные темы, включая мобилизацию в РФ и дальнейшее продвижение ВСУ.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились:

командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский,

командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов,

командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Что обсуждали на Ставке

рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период;

проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами;

уделили особое внимание шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

Чем занимается ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Фейковые "референдумы" на оккупированной территории Украины

20 сентября оккупационные власти заявили, что так называемые "референдумы" о вхождении в состав России пройдут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Херсонской области и на Запорожье с 23 по 27 сентября. "Парламент" так называемой "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав страны-агрессора РФ.

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее принять псевдореспублику в состав РФ "в случае положительного решения по итогам референдума".

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал планы РФ по "референдумам" шантажом и проявлением страха, связанного с угрозой разгрома армией Украины российских оккупационных войск. Ермак подчеркнул, что угрозу можно отбить только силой, и Киев решит этот вопрос.

При этом военный эксперт Петр Черник отметил, что РФ после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных районах Донбасса, Херсона и Запорожья может объявить всеобщую мобилизацию. Однако Москва уже терпит стратегическое поражение в Украине, и такие меры только ускорят коллапс российского государства.

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

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