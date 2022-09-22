Мобилизация в РФ и "референдумы": Зеленский срочно собрал Ставку

Особое внимание на Ставке уделили шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября провел срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Как сообщается на сайте Офиса президента, были рассмотренные важные темы, включая мобилизацию в РФ и дальнейшее продвижение ВСУ.
В режиме видеосвязи к заседанию присоединились:
- командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский,
- командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов,
- командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.
Что обсуждали на Ставке
- рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период;
- проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами;
- уделили особое внимание шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.
Чем занимается ставка верховного главнокомандующего
Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.
В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.
Фейковые "референдумы" на оккупированной территории Украины
20 сентября оккупационные власти заявили, что так называемые "референдумы" о вхождении в состав России пройдут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Херсонской области и на Запорожье с 23 по 27 сентября. "Парламент" так называемой "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав страны-агрессора РФ.
Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее принять псевдореспублику в состав РФ "в случае положительного решения по итогам референдума".
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал планы РФ по "референдумам" шантажом и проявлением страха, связанного с угрозой разгрома армией Украины российских оккупационных войск. Ермак подчеркнул, что угрозу можно отбить только силой, и Киев решит этот вопрос.
При этом военный эксперт Петр Черник отметил, что РФ после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных районах Донбасса, Херсона и Запорожья может объявить всеобщую мобилизацию. Однако Москва уже терпит стратегическое поражение в Украине, и такие меры только ускорят коллапс российского государства.
Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.
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