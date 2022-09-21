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У Зеленского назвали лучший ответ Запада на российскую эскалацию

21 сентября 2022, 22:14

Если РФ становится на военные рельсы, то не собирается останавливаться на Украине, отметил советник главы ОП.

Подоляк Россия
Михаил Подоляк прокомментировал эскалацию РФ / Коллаж Офис президента, УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал о том, что будет лучшим ответом Запада на российскую эскалацию.

Таким шагом будет поставка Украине необходимого для защиты оружия. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Ru-пропагандисты не стесняются своих фантазий: если РФ становится на военные рельсы, то не собирается останавливаться на Украине", - отметил советник главы ОП.

Он добавил: сбудутся ли эти фантазии - решает только украинская армия, защищая Европу.

У Зеленского назвали лучший ответ Запада на российскую эскалацию

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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