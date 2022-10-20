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"Очень нужен Украине": Пономарев рассказал, выживет ли Крымский мост

20 октября 2022, 18:20

Пономарев считает, что сейчас символическое значение Крымского моста перевешивает то значение, которое он будет иметь потом.

Пономарев, Крымский мост
Пономарев, Крымский мост / И. Пономарева

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев, в 2019 году получивший украинское гражданство, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 годов рассказал во время чата на Главреде, что Крымский мост будет существовать после войны.

"Я абсолютно уверен, что Крымский мост будет существовать после войны. Потому что он будет нужен Украине. Фактически это часть репараций, которая заранее выплачена в пользу Украины, и за строительство Крымского моста заплатили все российские налогоплательщики", - говорит он.

Пономарев также отметил, что Крымский мост еще сослужит украинской экономике добрую службу.

"Когда Украина победит, и Россия придет в нормальное состояние, торговля, которая будет осуществляться через украинский Крым с северокавказскими регионами Российской Федерации и Закавказьем, с Грузией, Азербайджаном и т.д., будет иметь очень большое значение. Трафик, который будет идти через железнодорожный мост, будет частью Великого шёлкового пути, который будет иметь всё большее и большее значение в ХХІ веке, поскольку свяжет Европу с Азией, прежде всего, с Китаем и Кореей. Украина будет на этом зарабатывать очень много денег. Поэтому Крымский мост ещё сослужит украинской экономике добрую службу", - говорит он.

Пономарев считает, что сейчас символическое значение Крымского моста перевешивает то значение, которое он будет иметь потом.

"Потому на данном этапе он будет объектом атак, но это ничего страшного. Опоры не снесут, а полотно будет регулярно разрушаться – страх и ощущение собственного бессилия у агрессора будет нарастать. А потом восстановим, как и всё остальное в Украине", - сказал он.

Взрыв на Крымском мосту

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Позже стало известно, что Крымский мост загорелся в результате мощного взрыва.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Подрыв моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах Украины.

В России же заявили, что пожар на Крымском мосту произошел в результате подрыва грузового автомобиля.

9 октября России Владимир Путин прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он обвинил в инциденте украинские спецслужбы. Президент РФ назвал случившееся "терактом", который якобы направлен на разрушение "российской критически важной гражданской инфраструктуры".

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война в Украине Илья Пономарев Крымский мост
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