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Одно решение может спасти мир от Третьей мировой войны – Маломуж

Алёна Воронина
3 января 2024, 19:08
Украине стоит потратить всю помощь, которую ей могут дать США и ЕС, на вооружение для ВСУ. Иначе может начаться Третья мировая, говорит Маломуж.
Николай Маломуж, украинские военные
Одно решение может спасти мир от Третьей мировой войны, считает Маломуж/ коллаж: Главред, фото: Главред, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ

Обещанную Украине финансовую помощь от США и Евросоюза стоит потратить исключительно на усиление обороноспособности украинской армии. Если эти средства не будут потрачены на укрепление украинской армии, то появится серьезная угроза возникновения Третьей мировой войны, которая будет ядерной.

Такое мнение высказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, сообщает издание "Телеграф". Он призвал потратить эту помощь на высокотехнологичное вооружение и боеприпасы для Вооруженных сил Украины.

"До февраля или в феврале мы можем получить положительные решения по многомиллиардным пакетам помощи от США (61 млрд долларов) и от Евросоюза (50 млрд евро). Важно, чтобы значительная часть этих средств была потрачена на высокотехнологичное вооружение для ВСУ, на боеприпасы", – призвал Маломуж.

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Он выразил мнение, что если это не будет сделано, то угроза от страны-агрессора России будет уже не только для Украины, но и для всей Европы. Маломуж отметил, что может вспыхнуть Третья мировая война, которая, вероятнее всего, будет ядерной.

"Более того – риски в целом для блока НАТО с втягиванием его в войну, которая точно будет Третьей мировой. Вероятнее всего – ядерной", – добавил эксперт.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Помощь Украине от Запада

Напомним, подполковник описал последствия, если Запад остановит помощь Украине. Если западные государства прекратят предоставлять помощь Украине, это было бы крайне неприятным событием, ведь это добавит трудностей украинским военным. Однако ситуация в таком случае может сложиться не столь пессимистично, как мы видим в прогнозах западных аналитиков, считает подполковник запаса, военный эксперт Владимир Гулыма.

Также ранее экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ сказал, сколько продержится Украина без помощи Запада. По его словам, у Украины есть несколько способов, как продержаться 2024 год без финансовой помощи Запада. Но при таких условиях до 2025 года наше государство будет финансово обескровлено.

Напомним, ранее старший исследователь Объединенного Королевского института по исследованию проблем обороны и безопасности (RUSI) Джек Уотлинг отмечал, что война в Украине не в "тупике", ВСУ нельзя останавливаться на поле боя в 2024-м. Первая половина 2024 года, по мнению аналитика, может принести "некоторые изменения" в контроле над украинской территорией, однако соотношение потерь, техники и средств в последующие месяцы "обозначат долгосрочную траекторию конфликта".

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