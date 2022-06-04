Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Днем, 4 июня, Николаеве снова подвергся обстрелу оккупантами. Как сообщают местные СМИ, слышны громкие взрывы.
Власти города местных жителей просят оставаться в укрытиях.
Как пишет издание НикВести, город подвергся обстрелам, над Николаевом поднимается дым.
Сообщается, что взрывы прогремели в Корабельном районе. По словам очевидцев, очаги возгорания присутствуют в пяти точках.
Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Взрывы в Николаеве
Напомним, утром, 4 июня, в Николаеве российские военные обстреляли жилые дома. Как рассказал городской глава Николаева Александр Сенкевич, в результате происшествия погибли трое мирных жителей.
"По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу)", - сообщил он.
Также ранения получили еще четыре человека - за их жизнь борются медики.
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