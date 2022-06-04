Взрыв Николаев / скриншот

Днем, 4 июня, Николаеве снова подвергся обстрелу оккупантами. Как сообщают местные СМИ, слышны громкие взрывы.

Власти города местных жителей просят оставаться в укрытиях.

Как пишет издание НикВести, город подвергся обстрелам, над Николаевом поднимается дым.

Сообщается, что взрывы прогремели в Корабельном районе. По словам очевидцев, очаги возгорания присутствуют в пяти точках.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Взрывы в Николаеве

Напомним, утром, 4 июня, в Николаеве российские военные обстреляли жилые дома. Как рассказал городской глава Николаева Александр Сенкевич, в результате происшествия погибли трое мирных жителей.

"По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу)", - сообщил он.

Также ранения получили еще четыре человека - за их жизнь борются медики.

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