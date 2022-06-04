Много погибших и раненых: оккупанты обстреляли жилой район Николаева

Под огонь оккупантов попал Корабельный район.
Утром, 4 июня, в Николаеве российские военные обстреляли жилые дома. Как рассказал городской глава Николаева Александр Сенкевич, в результате происшествия погибли трое мирных жителей.
"По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека - за их жизнь борются медики", - написал мэр.
Также он отметил, что из-за обстрела были повреждены три жилых многоэтажки.
Все детали Александр Сенкевич обещал рассказать впоследствии.
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Ситуация в Николаеве
Напомним, 1 июня российские военные обстреляли Николаев из артиллерийских систем. Пострадали жилые кварталы в двух районах города. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания. Один человек погиб на месте, еще одного — госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь.
Утром в субботу, 28 мая, в Николаеве прогремели взрывы. Небо над городом было затянуто черным дымом. После взрывов в одном из районов вспыхнул мощный пожар.
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