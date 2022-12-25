Оккупанты несут большие потери: Жданов рассказал, как россияне шарахаются от HIMARS

Жданов отмечает, что оккупанты боятся HIMARS, потому что это непредсказуемое оружие.

Жданов / ua.depositphotos.com и УНИАН

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские оккупанты не приспособились к обстрелам HIMARS.

В своем видео на ютуб-канале он отметил, что оккупанты несут большие потери.

"Россияне не приспособились к HIMARS. В этом их проблема и наше преимущество. Все, кто находится в зоне поражения HIMARS, ходят и осматриваются. Они боятся ночью, особенно на местах сосредоточения живой силы и там, где они создают эти временные базы мобилизованных, которые идут на фронт. Они там даже спать не могут, потому что боятся, что прилетит, и я скажу, что есть тенденция - прилетает по таким базам все чаще, и там огромные потери пехоты. HIMARS на расстояние 80 км летит чуть меньше минуты", - отмечает Жданов.

Жданов отмечает, что оккупанты боятся их, потому что это непредсказуемое оружие.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Его можно только увидеть в небе, и то только при хорошей видимости. Но они не знают, куда он летит. Конечно, российское Минобороны уже успело уничтожить тысячи этих HIMARS, но оккупанты боятся их, потому что это непредсказуемое оружие", — объяснил Жданов.

Ранее сообщали, как российский оккупант выжил после ударов 12 снарядов HIMARS по их базе. Ему якобы удалось не только выжить, но и отбить обломок рукой.

Также министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об очередном пакете военной помощи США украинской стороне. В своем Twitter он отреагировал на оглашение США о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.

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