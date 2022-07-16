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Оккупанты несут значительные потери: у россиян не получается полностью захватить Луганскую область

16 июля 2022, 23:04

Россияне теряют как личный состав, так и огромное количество техники.

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай / УНИАН, Суспільне

Российские оккупанты совершают попытки оккупации Луганской области. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, украинские воины успешно отбивают атаки.

"На сегодняшний день даже то, что Шойгу (министр обороны рф Сергей Шойгу - ред.) доложил о том, что уже они контролируют Луганскую область, то могу сказать, что большинство области они контролируют, но два населенных пункта (Белогоровка и Верхнекаменка - ред.), там идут ожесточенные бои, пройти они там не могут", - заявил Гайдай.

Он подчеркнул, что россияне теряют как личный состав, так и огромное количество техники. При этом штурмы продолжаются постоянно, но захватчики не имеют успеха.

По словам главы ОВА, для поиска слабых мест в нашей обороне, россияне отправляют ДРГ. Но их постоянно уничтожают наши войска.

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Вывод войск из Лисичанска

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 2 июня предупреждал об очень сложной ситуации в Лисичанске. Тогда, по его словам, оккупанты РФ были на южных окраинах города и еще не попали в центр Лисичанска.

В воскресенье утром, 3 июля, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что российские оккупационные войска продолжают двигаться и закрепляться в Лисичанске. Административные здания города полностью разрушены.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.

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