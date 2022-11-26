Оккупанты обстреляли Днепр, после взрывов в городе задымление: что известно на данный момент

Обстрел Днепра 26 ноября подтвердил мэр города / Фото Telegram

В субботу, 26 ноября, в Днепре прогремели взрывы, в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил "прилет" в городе.

"По предварительным данным, после прилета городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП. Подробности обстрела и информацию о жертвах ждем от военной администрации. Аварийные службы уже все выехали на место", - написал Филатов в Telegram.

О взрывах в Днепре пишут и местные паблики. Сообщается, что в городе наблюдается задымление. Также в Сети публикуют фото последствий обстрела.

Фото Telegram

Ракетный обстрел Украины 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Вышгороду в Киевской области. Вражеский обстрел унес жизни нескольких человек, разрушил квартиры и автомобили.

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