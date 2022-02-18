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Оккупанты обстреляли конвой Красного Креста на Донбассе: огнем накрыли и город Счастье

18 февраля 2022, 14:46

Боевики применили запрещённое вооружение.

Оккупанты обстреляли конвой Красного Креста на Донбассе / скриншот с видео

На Донбассе под обстрел оккупантов попал гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста. ЧП случилось около 12:00 на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

Гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста двигался с неподконтрольной территории и как раз проходил проверку Госпогранслужбы, сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из н.п. Веселая Гора. Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне", - сообщил Залужный.

К счастью, потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

Читайте также"Бежали в одних тапочках": родители рассказали об ужасах спасения детей под обстрелом на Донбассе"Подчеркиваю, что этот факт является очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей", - отметил Залужный, добавив, что личный состав Объединенных сил принимает все меры для защиты мирных жителей.

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Также стало известно, что российско-оккупационные войска обстреляли город Счастье Луганской области. В результате чего было повреждено админздание.

Обстрел Счастья / dsns.gov.ua

"18 февраля примерно с 12:00 до 12:09 произошел обстрел г. Счастья неизвестными лицами по направлению территории временно подконтрольной незаконному вооруженному формированию", - сообщили в пресс-центре ГСЧС.

По данным спасателей, в результате обстрела было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части, а именно: осколками поврежден фасад здания и водоотлив.

Информации о жертвах и пострадавших среди гражданского населения нет.

Обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

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Автор: Сергей Кущ
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