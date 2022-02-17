Дерзкая провокация: в СНБО и Минобороны объяснили обострение ситуации на Донбассе

Обострение на Донбассе / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал сегодняшнее обострение на Донбассе дерзкой провокацией.

В эфире программы Право на владу Данилов заявил, что Украина должна проявить сдержанность и не отвечать на нее.

"Сегодня была дерзкая и массированная провокация. Какова была цель? Чтобы мы начали военным путем отвечать мощно, чтобы обвинить нас в том, что мы якобы причастны к тому, что сегодня они хотели бы, чтобы развернулось на нашей территории", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что в ситуации с сегодняшним обострением Украина должна проявить сдержанность и не отвечать на провокации.

При этом министр обороны Алексей Резников считает, что обострение на Донбассе связано с заседанием Совбеза ООН, которое посвящено минскому процессу.

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По его мнению, сегодняшние обстрелы являются сознательными провокациями.

"Незаконные вооруженные формирования при поддержке России увеличили количество провокаций. Это сделано сознательно накануне заседания Совбеза ООН, в ходе которого будет рассмотрен вопрос выполнения минских договоренностей", - отметил Резников.

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Он также подчеркнул, что обстрелы создают опасность для мирных жителей, в том числе детей. Кроме того, по его словам, Россия наращивает информационную кампанию для обоснования расширения агрессии против Украины.

Резников добавил, что украинская сторона обеспечит максимальный доступ украинских и иностранных СМИ к местам обстрелов.

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Обстрел садика и лицея на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

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