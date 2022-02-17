Боевики устроили мощный обстрел Станицы Луганской: горит жилой дом

Как сообщает в Telegram советника министра внутренних дел Антона Геращенко, 21:24 поступило сообщение из службы "102" о том, что снаряд попал в жилой дом по улице Магистральной, 8.

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