Оккупанты подтянули к границе Искандеры и строят понтонные переправы

Генштаб опубликовал утреннюю сводку по состоянию на 24 апреля / Фото Reuters

В воскресенье, 24 апреля, начались 60-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах и об успехах Вооруженных сил Украины.

В Восточной операционной зоне противник продолжает наступать, чтобы установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. В районах населенных пунктов Грабовка, Глубокское и Калинино Гомельской области оккупанты проводили инженерное оборудование позиций.

На Северском направлении без существенных изменений. Пограничная служба ФСБ Российской Федерации продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области в 3 км от государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет переброса и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК Искандер-М.

"Враг продолжает частичную блокировку Харькова, осуществляет огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населённого пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с помощью БПЛА Орлан-10 в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.

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На Донецком и Таврическом направлениях враг обстреливает позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Оккупанты активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное.

На Северодонецком направлении враг обустроил понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.

На Мариупольском направлении противник продолжал обстрелы и блокировку украинских подразделений в районе Азовстали. Враг наносит авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации. Используя железнодорожное сообщение, противник делает попытки наладить логистическое обеспечение войск.

На Южнобузском направлении враг продолжает удерживать занятые позиции, в отдельных направлениях пытается улучшить тактическое положение, обстреливает позиции подразделений наших войск и объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Украины.

Потери России в Украине

За предыдущие сутки уничтожены семнадцать воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и пять крылатых ракет.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты двенадцать атак российских оккупантов, уничтожены четыре танка, пятнадцать единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

Как сообщал Главред, Кремль публично отказался от пасхального перемирия, и российские оккупанты готовятся к новым обстрелам мирного населения и защитников Украины на Пасху 2022. Ради забавы захватчики пишут на снарядах "Христос Воскрес!". Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный Службой безопасности Украины.

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