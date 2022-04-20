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В ООН предложили пасхальное перемирие в Украине, Кремль публично отказался

20 апреля 2022, 20:15

Дмитрий Медведев, бывший российский премьер и президент, позволил себе весьма издевательскую интонацию, комментируя предложение ООН о Пасхальном перемирии.

Дмитрий Медведев / коллаж фото УНИАН

Украина поддерживает инициативу генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша немедленно ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине. Об этом сообщили представители Министерстве иностранных дел Украины.

"Благодарны генеральному секретарю ООН Антонио Гуттеришу за инициативу ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине, начиная с Чистого Четверга 21 апреля. Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя", - отметили дипломаты.

Тем менее, высокопоставленный чиновник из числа российских оккупантов, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в категорическом тоне отбросил предложенную Гуттеришем идею объявить "пасхальное перемирие".

"Все чаще, когда читаешь новости, приходит ощущение, что эти новости - с разных планет. Вот из последнего: "Генеральный секретарь ООН предлагает объявить четырехдневное пасхальное перемирие на Украине". Через час канцлер ФРГ Олаф Шольц предлагает увеличить поставки Украине оружия, в том числе, и тяжелого. Чтобы Россия, как они любят говорить, "никогда не победила". Очень "последовательная" позиция международного сообщества. И на что людям ориентироваться? Обычным людям? И что думать руководителям других стран?" - заявил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что осажденном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области на территории завода Азовсталь укрываются около 1 тысячи мирных жителей.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Также президент Украины заявил, что по-прежнему готов обменять российских военнопленных в обмен на безопасный проход для гражданских лиц и украинских войск в Мариуполе.

Глава государства подчеркнул, что готов обменять российский военнопленных на безопасный проход "коридором" гражданских и защитников Мариуполя.

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Автор: Егор Бунин
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