"Пасхалки хохлам готовят": оккупанты готовятся к новым обстрелам и пишут на снарядах Христос воскрес

Путинские военные готовятся обстреливать Украину на Пасху 2022/ Фото УНИАН

Кремль публично отказался от пасхального перемирия, и российские оккупанты готовятся к новым обстрелам мирного населения и защитников Украины на Пасху 2022. Ради забавы захватчики пишут на снарядах "Христос Воскрес!".

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный Службой безопасности Украины.

"Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем", - рассказывает оккупант своей супруге.

Они смеются и радуются "остроумию" путинских танкистов.

Впрочем, когда речь заходит о делах в его подразделении, которое стоит в Николаевской области, тон захватчика сразу становится другим. Из 19 человек в его взводе осталось только 7. Остальных убили или они скрылись. И перспектив пополнения рядов оккупантов нет.

"Здесь никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Здесь все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Здесь остались только самые стойкие и алкаши", - резюмирует оккупант.

Как сообщал Главред, в другом перехвате переговоров оккупантов, опубликованном Службой безопасности Украины, российские оккупанты признают, что украинские защитники превосходят их в умении и желании воевать. При этом рашисты боятся наших воинов и чувствуют себя в опасности даже в населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать.

Один из захватчиков рассказал о том, что украинский снайпер держит в страхе все подразделение оккупантов. При этом боец ВСУ за день успел уничтожить четверых захватчиков.

Тем временем в боях на Мариупольском направлении оккупанты РФ привлекли весь личный состав "МВД ДНР" и большинство погибло. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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