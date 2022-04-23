"Снайпер четверых снял сегодня": ВСУ "навешивают" оркам - оккупанты в шоке

Снайперы ВСУ / Reuters

Российские военные из состава подразделений оккупационных войск жалуются на неспособность противостоять бойцам Вооруженных сил Украины.

В перехвате переговоров оккупантов, опубликованном Службой безопасности Украины, орки признают, что украинские защитники превосходят их в умении и желании воевать.

При этом рашисты боятся наших воинов и чувствуют себя в опасности даже в населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать.

Один из орков рассказал о том, что укранский снайпер держит в страхе все подразделение оккупантов. При этом боец ВСУ за день успел уничтожить четверых оккупантов.

Переговоры рашистов:

"Еле ноги уносим";

"Они засели хорошо";

"Они…. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь";

"У нас снайпер сидит и всех убирает";

"Никого нету (подкрепления, - ред.), вообще".

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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