"Снайпер четверых снял сегодня": ВСУ "навешивают" оркам - оккупанты в шоке

Один из рашистов пожаловался, что укранский снайпер держит в страхе все подразделение оккупантов.
Российские военные из состава подразделений оккупационных войск жалуются на неспособность противостоять бойцам Вооруженных сил Украины.
В перехвате переговоров оккупантов, опубликованном Службой безопасности Украины, орки признают, что украинские защитники превосходят их в умении и желании воевать.
При этом рашисты боятся наших воинов и чувствуют себя в опасности даже в населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать.
Один из орков рассказал о том, что укранский снайпер держит в страхе все подразделение оккупантов. При этом боец ВСУ за день успел уничтожить четверых оккупантов.
Переговоры рашистов:
- "Еле ноги уносим";
- "Они засели хорошо";
- "Они…. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь";
- "У нас снайпер сидит и всех убирает";
- "Никого нету (подкрепления, - ред.), вообще".
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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