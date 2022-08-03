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Оккупанты попали в окружение на двух направлениях: эксперт раскрыл детали

3 августа 2022, 14:33

В Херсонской области россияне находятся в затруднении, поэтому предпринимают попытки перелома ситуации, пояснил Михаил Самусь.

Российские военные
Российские военные в Украине / Reuters, УНИАН

В результате эффективного воздействия РСЗО HIMARS на склады с боеприпасами, артиллерию, командные пункты и логистику РФ враг начал терять инициативу на востоке и на юге, заявил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"А на юге у них вообще сложилась ситуация, когда их группировка на криворожском и херсонском направлениях, на западном берегу Днепра фактически уже в окружении", - рассказал он в интервью РБК-Украина.

Эксперт пояснил, что если противник не сможет эффективно проводить логистику, снабжение личного состава и боеприпасов, то можно говорить об окружении.

"То есть у них есть выход: либо сдаваться, либо продолжать что-то выдумывать", - уточнил собеседник.

Он говорит, что в Херсонской области россияне находятся в очень затруднительной ситуации и с целью попытки перелома они попробуют пойти в наступление на криворожском и николаевском направлениях.

"Но я уверен, что ничего у них не получится. Это уже такая хаотичная попытка, непродуманная. Это эмоциональная реакция российских генералов на ситуацию: "мне не интересно, как вы будете решать этот вопрос, но если вы оставите Херсон и этот район, то я вас расстреляю и уничтожу". Они не знают, что делать, потому что сил у них дополнительных уже нет", - сказал эксперт.

"Они с этой задачей (оккупацией Донбасса, - ред.) не справились, но вынуждены сейчас перебрасывать силы на херсонское направление, потому что там вообще ситуация аховая и они пытаются как-то из этой ситуации выйти. Но я думаю, что в результате будет еще хуже, потому что будет взято в плен и уничтожено еще больше российских войск", - добавил Самусь.

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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