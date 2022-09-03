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Оккупанты применили ядовитый газ против ВСУ в Донецкой области - боец батальона "Свобода"

3 сентября 2022, 19:06

По предварительным данным оккупанты применили ядовитый газ хлорпикрин.

ВСУ уничтожили на Донбассе вражеский состав боеприпасов
ВСУ уничтожили на Донбассе вражеский состав боеприпасов / Коллаж фото Генштаб ВСУ, скриншот

Российские оккупанты применили против украинских военных ядовитый газ. Они ударили газом по позициям ВСУ на Донбассе. Об этом заявил боец батальона Нацгвардии "Свобода" Артем Рубан, сообщает Эспрессо.

По предварительным данным этим газом был ядовит хлорпикрин. Рубан отметил, что оккупанты применили газ от бессилия.

"3 сентября противник ударил газом по позициям наших собратьев. Сейчас уточняется и изучается это вещество. По предварительному анализу 85%, что это был хлорпикрин, потому что симптоматика у ребят совпадает до подтверждения именно этого вещества", – заявил Артем Рубан.

Оккупанты пытались после этого штурмовать украинские позиции, но даже под действием ядовитого газа украинские защитники смогли отбить атаку врага.

Что известно о хлоропікрин

В высоких концентрациях этот газ сильно раздражает легкие, глаза и кожу. Он вызывает рвоту.

Хлорпикрин применяли немцы еще во время Первой мировой войны против сил Антанты как слезоточивый газ.

Известно, что конвенция о химическом оружии запретила военное применение хлоропікрину и приравняла его к фосгену, хлорциану и синильной кислоты.

Напомним, ранее оккупанты "анонсировали" химатаку по Одесской области. В РФ заявили, что Украина якобы готовит провокации для того, чтобы потом во всем обвинить российских военных.

Также в Минобороны РФ говорили о подготовке к обстрелам больниц. Они утверждали, что на территории учреждений находятся украинские военные, которые готовят провокации.

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