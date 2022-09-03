В Чернигове на выставке 10-летний мальчик выстрелил из боевого РПГ: 2-летний ребенок в тяжелом состоянии

В Чернигове на выставке боеприпасов 10-летний мальчик выстрелил из РПГ, пострадали дети / Коллаж фото Суспільне

В Чернигове посреди города устроили выставку боеприпасов. На ней оказался настоящий ручной противотанковый гранатомет, который сработал прямо в руках у 10-летнего мальчика. В результате взрыва пострадали дети, один из них в тяжелом состоянии. Об этом заявил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его данным, пострадали трое детей. В тяжелом состоянии госпитализировали 2-летнего мальчика.

"Не могу не отреагировать на трагедию, произошедшую сегодня в историческом центре города. На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция со сработавшим боевым оружием.Трое детей пострадали. В частности двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Сейчас идет обследование места событий и выяснение происхождения опасных экспонатов. На месте работают следователи. Виновные будут наказаны", - написал Вячеслав Чаус.

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По данным Суспільного дело будет расследовать Государственное бюро расследований. В горсовете заявили, что не давали официальных разрешений на проведение этой выставки боеприпасов.

В Чернигове на выставке боеприпасов 10-летний мальчик выстрелил из РПГ, пострадали дети / Максим Чуб

В Чернигове на выставке боеприпасов 10-летний мальчик выстрелил из РПГ, пострадали дети / Фото Суспільне

"Сообщаем, что никаких официальных разрешений на проведение этого мероприятия Черниговский городской совет не предоставлял. А также не получала уведомлений о его проведении", - говорится в сообщении.

По данным корреспондента издания, 10-летний мальчик держал в руках РПГ, а затем нажал на спусковой крючок. После взрыва ребенка оглушило. Он вместе с мамой и 12-летним братом находятся в травмпункте. Третий пострадавший ребенок находится в реанимации.

Пока неизвестно, кто допустил то, что боевое оружие оказалось на ярмарке и почему об этом не были предупреждены люди.

В Чернигове на выставке боеприпасов 10-летний мальчик выстрелил из РПГ, пострадали дети / Фото Суспільне

По данным Киев Оперативный, количество пострадавших в результате взрыва возросло. Травмированы четверо детей и четверо взрослых. В больнице находится только один ребенок.

Напомним, 3 сентября, в Березнеговатом Николаевской области в результате обстрела РФ погиб 8-летний ребенок. Еще четыре человека получили осколочные ранения. По данным председателя облсовета Анны Замазеева, в Николаеве двое раненых.

Раньше в Николаеве прогремели мощные взрывы. Жителей призвали пройти в укрытие. Позже стало известно, что из-за обстрела 2 человека погибли и 5 получили ранения.

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