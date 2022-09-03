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РФ накрыла Николаевщину мощным огнем: погиб ребенок, много раненых

3 сентября 2022, 14:30

В Березнеговатом в результате обстрела РФ погиб ребенок 8 лет, еще четверо получили осколочные ранения.

николаев
Оккупанты РФ обстреляли Николаев / Facebook/DSNSMYKOL

В субботу, 3 сентября, в Березнеговатом Николаевской области в результате обстрела РФ погиб 8-летний ребенок.

Еще четыре человека получили осколочные ранения, сообщила председатель облсовета Анна Замазеева в Telegram-канале.

"На данный момент: Николаевская область, Березнеговатое – погибший ребенок 8 лет, четверо получили осколочное ранение, двое из них – дети", - написала она.

Видео дня

По данным Замазеевой, в Николаеве двое раненых.

"На местах прилетов работают спасатели и медики. Информация о пострадавших уточняется", - написала она.

РФ накрыла Николаевщину мощным огнем: погиб ребенок, много раненых

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что около 11:30 в городе раздались взрывы. Известно о попадании в гаражи в одном из районов города. Там возник пожар – его ликвидируют спасатели.

Также ударной волной вынесло окна и двери в частном жилом доме.

  • РФ обстреляла Николаев
    РФ обстреляла Николаев Facebook/DSNSMYKOL
  • РФ обстреляла Николаев
    РФ обстреляла Николаев Facebook/DSNSMYKOL
  • РФ обстреляла Николаев
    РФ обстреляла Николаев Facebook/DSNSMYKOL
  • РФ обстреляла Николаев
    РФ обстреляла Николаев Facebook/DSNSMYKOL
  • РФ обстреляла Николаев
    РФ обстреляла Николаев Facebook/DSNSMYKOL

По предварительной информации, одна женщина получила осколочные ранения.

РФ накрыла Николаевщину мощным огнем: погиб ребенок, много раненых

Напомним, ранее в Николаеве снова раздались мощные взрывы. Жителей призвали пройти в укрытия. Позже стало известно, что из-за обстрела 2 человека погибли и 5 получили ранения.

Оккупанты стреляли по центру города. Известно о попадании в жилые дома и учебные заведения. В городе насчитали 9 "прилетов" оккупантов.

Во время обстрелов коммунальные службы начали убирать завалы и расчищать улицы. Также появилось видео с места обстрела Николаева. По состоянию на 18:49 в Николаевской области опять звучит тревога.

Отметим, в ночь на 25 августа в Николаеве были слышны звуки взрывов. Перед этим в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Враг бил по городу из зенитно-ракетных комплексов С-300. По предварительным данным войска РФ выпустили по Николаеву не менее 10 ракет. Оккупанты начали обстреливать Николаев около 3 часов ночи. Ракеты по мирным жителям запускали с территории временно оккупированной Херсонской области.

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