'Может быть wow-эффект': оккупанты в панике из-за боевых действий по всей линии фронта - Ким

Виталий Ким рассказал о контрнаступлении ВСУ / Коллаж Посольство США в Украине, Instagram Виталий Ким

Украинские военные продолжают достаточно масштабное контрнаступление на юге нашей страны. Бои идут по всей линии фронта и Николаевская область не исключение. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким не исключает, что совсем скоро украинцы могут заметить wow-эффект в контрнаступлении. Об этом он заявил в интервью изданию РБК-Украина.

Ким добавил, что в разных местах линии фронта интенсивность боев разная и она постоянно меняется. По его данным, ВСУ ежедневно разрушают вражескую логистику, склады оккупантов и командные пункты.

"Может быть wow-эффект, может быть немного дольше, это касается и людей. Мы же не оккупанты российские, которые не считают в переднем окопе "ордлошников" своих. У нас каждый человек – это человек, которого мы очень не хотим потерять. Поэтому эти планы и прогнозы меняются каждый день, это ответственность Генштаба, поэтому я не могу и не буду об этом говорить", - сказал Виталий Ким.

Он отмечает, что оккупанты истощаются, но они до сих пор несут угрозу, ведь имеют большой человеческий ресурс и много оружия.

"Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили". Никто не хочет умирать, все хотят бежать, но их останавливает приказ или что-то в этом роде. Поэтому настроения у них соответствующие оперативной ситуации, которая сейчас есть на фронте. Конечно, после Бучи, после Ирпеня, после всего того, что они наделали, конечно, они боятся (бежать - Главред), что надо отвечать за свои действия", - добавил Ким.

Контрнаступление ВСУ

29 августа украинская армия перешла в контрнаступление на юге Украины - в первую очередь, в Херсонской области. Уже буквально на следующий день представители Пентагона (Минобороны США) отметили, что российские оккупанты сразу ощутили эффект от контрнаступления ВСУ. И потому-то оккупантам пришлось экстренно отводить часть войск с восточного направления - из-за многочисленных сообщений о том, что ВСУ будет усиливать свой натиск на Юге.

По понятным причинам, командование ВСУ названия освобожденных населенных пунктов держит в строжайшей тайне. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что все деоккупированные поселения нужно максимально уберечь от обстрелов оккупантов.

Еще позднее представители разведки Великобритании утверждали - ВСУ удалось добиться небольших успехов во время продвижения на Юге. Так, украинские бойцы сумели отбросить линию фронта в некоторых районах Херсонщины на заметную дистанцию.

При этом в американском Институте изучения войны призвали украинцев не ожидать, что контрнаступление ВСУ на Юге не станет молниеносным. И, по всей вероятности, затянется на месяцы.

При этом в Американском институте изучения войны призвали украинцев не ожидать, что контрнаступление ВСУ на юге не станет молниеносным. И, вполне вероятно, затянется на месяцы.

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