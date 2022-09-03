УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В разведке Британии пояснили, как ВСУ использовали проблемы в армии РФ при контрнаступлении

3 сентября 2022, 10:19

ВСУ на Херсонщине сосредоточены на трех направлениях. Украинские бойцы воспользовались проблемами в войске захватчиков, говорят разведчики.

Херсон, Украинские военные, ВСУ
ВСУ использовали проблемы в армии РФ при контрнаступлении - разведка Британии / Telegram Ермак, Суспільне

Контратаки украинской армии во временно оккупированной русскими агрессорами Херсонщине сосредоточены на трех направлениях. Украинские защитники качественно воспользовались проблемами в войске захватчиков. Об этом сообщают в Twitter представители британской разведки.

Также сообщается, что ВСУ сумели достичь "тактической внезапности". На фоне этого командованию оккупантов придется выбирать, на какое направление придется перебрасывать резервы.

"С 29 августа 2022 года Вооруженные силы Украины проводят возобновленные наступательные операции на юге Украины. Одним из элементов этого наступления является продолжающееся продвижение на широком фронте к западу от Днепра, сосредоточенное на трех направлениях в пределах оккупированной Россией Херсонской области", — говорят британцы.

Видео дня
Разведка, Британия

Кроме того, в отчете британской разведки сказано, что в рамках контрнаступления ВСУ будут пытаться выполнить ограниченные оперативные цели. Однако, они уже смогли в полной мере достичь эффекта неожиданности.

"Силы Украины, вероятно, достигли определенной степени тактической внезапности, используя плохое материально-техническое обеспечение, управление и руководство российских вооруженных сил", — подытожили британцы.

Контрнаступление ВСУ

29 августа украинская армия перешла в контрнаступление на юге Украины - в первую очередь, в Херсонской области.

Уже буквально на следующий день представители Пентагона (Минобороны США) отметили, что российские оккупанты сразу ощутили эффект от контрнаступления ВСУ. И потому-то оккупантам пришлось экстренно отводить часть войск с восточного направления - из-за многочисленных сообщений о том, что ВСУ будет усиливать свой натиск на Юге.

По понятным причинам, командование ВСУ названия освобожденных населенных пунктов держит в строжайшей тайне. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что все деоккупированные поселения нужно максимально уберечь от обстрелов оккупантов.

Еще позднее представители разведки Великобритании утверждали - ВСУ удалось добиться небольших успехов во время продвижения на Юге. Так, украинские бойцы сумели отбросить линию фронта в некоторых районах Херсонщины на заметную дистанцию.

При этом в американском Институте изучения войны призвали украинцев не ожидать, что контрнаступление ВСУ на Юге не станет молниеносным. И, по всей вероятности, затянется на месяцы.

Другие новости:

ВСУ новости Украины война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:52

"Мне очень повезло": 84-летняя актриса Джейн Фонда сообщила, что у нее рак

10:48

6 полезных привычек ребенка, которые помогут воспитать успешного взрослого

10:19

В разведке Британии пояснили, как ВСУ использовали проблемы в армии РФ при контрнаступлении

09:54

Кремль может привлечь к войне в Украине еще 350 тысяч оккупантов – ISWВидео

09:49

Когда Украина освободит Крым и что будет на фронте зимой - прогноз генерала РоманенкоВидео

Реклама
09:37

Чисто осенняя погода: синоптики сделали печальный прогноз на сентябрьВидео

09:05

Установлена личность оккупанта, который расстрелял двух мирных жителей в автосалоне в БучеВидео

08:52

Между Шойгу и Золотовым вспыхнула война за статус нового путинского фаворита - СНБОВидео

08:00

Повоевал месяц и стал "двухсотым": в Украине ликвидировали лейтенанта из Башкортостана

07:29

Минус 100 оккупантов и 60 единиц техники: ВСУ на Юге проредили ряды оккупантовВидео

06:53

Судьба безопасности Европы решается именно здесь и именно сейчасмнение

05:10

Когда Россия перестанет угрожать Украине: прогноз военного эксперта

04:45

Зачем добавлять глицерин в стиральную машину: результат удивитВидео

04:00

Как не испортить посуду: что категорически запрещено мыть в посудомойке - секреты хозяйкам

03:20

Самое полезное варенье на зиму для каждого: вкусный и простой рецептВидео

03:17

"Волшебник": накачанный мужик ублажил Волочкову прямо в зале

03:10

Сильные морозы и много снега: синоптики дали прогноз на самую тяжелую для Украины зимуВидео

02:45

От шерсти до "бензиновых пятен": 5 вещей, которые могут сломать стиральную машинку во время стирки

01:04

Женский гороскоп на неделю 5-11 сентября: Овнам – зависть, Близнецам – подсказки судьбы, Девам - благополучиеВидео

00:51

Приметы на 3 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

Реклама
02 сентября, пятница
23:54

Отравление грибами на Киевщине: в больнице умер маленький мальчикВидео

23:26

Растянется надолго: Арестович поведал о стратегии и преимуществах контрнаступления ВСУВидео

23:23

Настя Каменских представила новую песню и клип "Хрусталь"Видео

22:55

Новый флешмоб: Байден, Зеленский, Джонсон, Данилов и Подоляк заинтриговали мир перепиской в TwitterВидео

22:54

Россияне с позором бежали из Херсона с награбленным имуществом - Генштаб

22:53

Дочь российской актрисы собирает деньги на ВСУ

22:35

Квиткова и Добрынин скрепили свой брак и показали чувственные фото

22:25

В Евросоюзе резко высказались об остановке Северного потокаВидео

22:15

Зеленский снова провел заседание Ставки: приняли важные решенияВидео

22:09

Польские эксперты пояснили, почему у россиян проблемы на фронтеВидео

21:51

На Запорожской АЭС останутся шестеро представителей МАГАТЭВидео

21:47

Эксперт рассказал, ждать ли обрушения курса до 80-90 гривен за доллар

21:42

Утопают в любви и деньгах: какие 3 имени-талисмана защищают человека всю жизньВидео

21:38

"Будут большие победы": астролог анонсировала возвращение территорий Украины в сентябреВидео

21:33

"Куда делся человек Михалков": Пугачева обратилась к путинисту-режиссеру

21:23

Скрепы и Булгаковмнение

21:11

Битва при Гоголях-Булгаковых, или о культурных войнахмнение

21:08

В Украине поменяют правила оформления субсидий: чего ждать гражданамВидео

21:06

Трагедия на Житомирщине: на мине подорвался автомобиль лесной охраны

20:54

Репетиция захвата части Украины: эксперт раскрыл агрессивные планы ЛукашенкоВидео

Реклама
20:48

ВСУ уничтожили в Херсоне и Энергодаре почти роту оккупантов – ГенштабВидео

20:46

Метко уничтожаем врага: ВСУ поведали подробности контрнаступления на югеВидео

20:37

США выделят Украине колоссальную сумму денег: Байден обратится к КонгрессуВидео

20:19

8-летняя фанатка озадачила Олега Скрипку, дав 200 баксовВидео

20:10

Приметы на 4 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги впустить в домВидео

20:07

Россия полностью остановила работу Северного потока - ГазпромВидео

19:56

Будет чистым даже без стирки: 3 способа, как освежить постельное белье без лишних усилий

19:40

"Жестокая война тебя забрала": мама 4-летнего Саши растрогала сеть обращением к погибшему сыну

19:15

Как покраситься осенью 2022: 4 главных цвета волос, которые подойдут буквально всем

19:01

"Должно быть желание": Зеленский назвал три условия для старта переговоров с РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять