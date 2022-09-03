В разведке Британии пояснили, как ВСУ использовали проблемы в армии РФ при контрнаступлении

ВСУ использовали проблемы в армии РФ при контрнаступлении - разведка Британии / Telegram Ермак, Суспільне

Контратаки украинской армии во временно оккупированной русскими агрессорами Херсонщине сосредоточены на трех направлениях. Украинские защитники качественно воспользовались проблемами в войске захватчиков. Об этом сообщают в Twitter представители британской разведки.

Также сообщается, что ВСУ сумели достичь "тактической внезапности". На фоне этого командованию оккупантов придется выбирать, на какое направление придется перебрасывать резервы.

"С 29 августа 2022 года Вооруженные силы Украины проводят возобновленные наступательные операции на юге Украины. Одним из элементов этого наступления является продолжающееся продвижение на широком фронте к западу от Днепра, сосредоточенное на трех направлениях в пределах оккупированной Россией Херсонской области", — говорят британцы.

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Кроме того, в отчете британской разведки сказано, что в рамках контрнаступления ВСУ будут пытаться выполнить ограниченные оперативные цели. Однако, они уже смогли в полной мере достичь эффекта неожиданности.

"Силы Украины, вероятно, достигли определенной степени тактической внезапности, используя плохое материально-техническое обеспечение, управление и руководство российских вооруженных сил", — подытожили британцы.

Контрнаступление ВСУ

29 августа украинская армия перешла в контрнаступление на юге Украины - в первую очередь, в Херсонской области.

Уже буквально на следующий день представители Пентагона (Минобороны США) отметили, что российские оккупанты сразу ощутили эффект от контрнаступления ВСУ. И потому-то оккупантам пришлось экстренно отводить часть войск с восточного направления - из-за многочисленных сообщений о том, что ВСУ будет усиливать свой натиск на Юге.

По понятным причинам, командование ВСУ названия освобожденных населенных пунктов держит в строжайшей тайне. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что все деоккупированные поселения нужно максимально уберечь от обстрелов оккупантов.

Еще позднее представители разведки Великобритании утверждали - ВСУ удалось добиться небольших успехов во время продвижения на Юге. Так, украинские бойцы сумели отбросить линию фронта в некоторых районах Херсонщины на заметную дистанцию.

При этом в американском Институте изучения войны призвали украинцев не ожидать, что контрнаступление ВСУ на Юге не станет молниеносным. И, по всей вероятности, затянется на месяцы.

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