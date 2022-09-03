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В Латвии призвали НАТО предоставить Украине танки и самолеты

3 сентября 2022, 11:03

Компромиссы с Кремлем не станут решением. Это будет просто подготовка к следующей войне на натовской земле, уверен министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Эгилс Левитс и Артис Пабрикс
Эгилс Левитс и Артис Пабрикс призвали передать Украине все оружие, в котором она нуждается / Фото Википедия

Президент Латвии Эгилс Левитс и министр обороны страны Артис Пабрикс призвали союзников по НАТО обеспечить Украину современными танками и авиацией. По их словам, единственный путь закончить войну – это победа Украины. Они также предостерегли Запад от ослабления решительности в противодействии России.

Как пишет The Times, Левитс и Пабрикс сравнили войну РФ против Украины со Второй мировой, в которой Москва действует подобно нацистам.

"Запад, США, ЕС, все западные демократические государства должны не просто поддерживать, а нарастить свою военную помощь Украине. Вы можете убедиться в том, что эта военная помощь действительно эффективна… Политически говоря, я считаю, что Запад должен передать Украине все оружие, в котором она нуждается", – сказал Левитс.

Министр обороны Латвии считает, что Запад своим страхом спровоцировать ядерную войну даже поощряет российского диктатора Путина, а на самом деле должен помочь Киеву освободить оккупированные территории.

"[Российская] информационная война и пропаганда оказали значительное влияние. Многие на Западе действительно считают, что любая поддержка Украины может привести к дальнейшей эскалации и огорчить Путина, Кремль, Россию. Это была большая ошибка, поскольку единственное, что провоцирует Россию, – это слабость", – подчеркнул Пабрикс.

"Если мы хотим закончить войну, если мы хотим обеспечить зерном третий мир, если мы просто хотим жить привычной жизнью, единственный путь – это победа Украины. Никаких альтернатив, компромиссов, мирных переговоров, где мы отдадим что-нибудь Москве, как это сделал Чемберлен. Это не будет решением. Это будет просто подготовка к следующей войне на натовской земле", – добавил министр обороны.

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Как сообщал Главред, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что война в Украине продлится еще как минимум полгода. Осенью Вооруженные силы Украины могут полностью остановить продвижение врага по всей линии фронта и быть готовыми к контраступлению на отдельных направлениях.

Романенко добавил, что соотношение сил с точки зрения потенциала по-прежнему в пользу России. У путинской армии артиллерии в худшем для них прогнозе в шесть раз больше, чем у ВСУ. Чтобы завершить оборонительные действия, необходимо поставить Украине столько же вооружений, сколько было поставлено за первые полгода войны. Но исходя из того, что декларируется, этого не планируется.

Тем временем в Институте изучения войны считают, что Кремль может привлечь к войне в Украине еще 350 тысяч оккупантов. Решить вопрос с дефицитом личного состава РФ может за счет военнослужащих из подразделений поддержки в Сирии, Армении, Таджикистане, Нагорном Карабахе и Казахстане.

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