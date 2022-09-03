США перебросили в Польшу самолет, способный перевозить ядерные бомбы

Бомбардировщик B-52 в Польше / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

В пятницу, 2 сентября, в Польшу передислоцировали американский бомбардировщик модели B-52, способный нести ядерные бомбы и ракеты. Об этом на своей странице в Twitter написал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Польско-американское сотрудничество становится более тесным. Сегодня в Польшу прибыл бомбардировщик B-52. Наша оперативная совместимость и возможности защищать восточный фланг НАТО растут", — написал он.

Справка. Боинг B-52 "Стратофортресс" (Boeing B-52 Stratofortress) — восьмимоторный американский многофункциональный тяжелый сверхдалекий стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Его производит корпорация Boeing. Этот самолет находится на вооружении американской армии уже очень давно ‒ с 1955 года.

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B-52 пришел на смену предыдущим моделям ‒ B-36 и B-47. На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

Угроза Польше со стороны России

Посол Украины в Польше Андрей Дещица ранее заявил, что Россия может напасть на страну. Однако польское государство к такому сценарию готовится. Сейчас Варшава понимает важность помощи Киеву, чтобы не допустить появления войск РФ у своих границ.

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уесли Кларк говорил о том, что Москва может нанести тактический ядерный удар по Польше. По его словам, российские войска на учениях моделировали сценарий, при котором они проигрывают войну стране, которую поддерживает Альянс. И в этом случае они якобы должны применять ядерное оружие.

Руководитель польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский отмечал, что Польша хотела бы иметь в своем распоряжении ядерное оружие. Однако, по его мнению, сейчас это невозможно.

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