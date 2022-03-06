США и Польша обсуждают передачу Украине истребителей – CNN

Истребители Миг-29 Воздушных сил ВСУ, фото иллюстративное/ defence-ua.com

Соединенные Штаты Америки обсуждают с Польшей возможность предоставить истребители Украине.

Страны определяют, какие возможности могли бы предоставить США для поддержки Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину. Об этом рассказал представитель Белого дома, пишет CNN.

Отмечается, что возможность перебросить самолеты обсуждается из-за призыва президента Украины Владимира Зеленского к европейским странам предоставить истребители.

При этом представитель Белого дома отметил, что отправка в Украину истребителей является "самостоятельным решением, которое может принять любая страна". Также он добавил, что нужно проработать много логистических вопросов, в частности решить, как именно самолеты перебросят из Польши в Украину.

При этом со ссылкой на слова Зеленского двое американских законодателей рассказали, что Польша дала сигнал о готовности отправить истребители МиГ, но ждет, что на это скажет США.

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Напомним, 28 февраля украинские пилоты прибыли в Польшу, где должны были получить военные самолеты от партнеров из Евросоюза. Согласно договоренности, партнеры должны были передать уже знакомые для наших пилотов советские истребители, такие как МиГ-29.

В украинском парламенте сообщали, что наша страна должна получить:

28 истребителей МиГ-29 из Польши,

12 МиГ-29 из Словакии,

16 МиГ-29 из Болгарии,

14 Су-25 из Болгарии.

Однако вскоре эти страны официально отказались передавать Украине самолеты. Как заявил президент Польши Анджей Дуда, его страна не будет предоставлять истребители, так как присутствие польских самолетов в воздушном пространстве Украины "приведет к военному вмешательству в конфликт".

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