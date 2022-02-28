Бить врага с воздуха: страны ЕС передадут Украине 70 МиГ-29 и Су-25

Самолеты могут базироваться на территории Польши, откуда могут выполнять боевые задания.
Пилоты Воздушных сил Украины находятся в Польше, где получают боевые самолеты.
Информацию об этом сообщила народный депутат от Слуги народа Галина Третьякова в своем Facebook.
По ее словам, украинские военные летчики получат истребители МиГ-29.
Кроме того, Польша также передаст Украине ракеты для истребителей.
"Наши пилоты уже в Польше - получают истребители МиГ-29 и ракеты", - добавила Третьякова.
По данным нардепа Алексея Гончаренко, европейские партнеры Украины приняли решение передать для борьбы с агрессией РФ боевые самолеты МиГ-29 и Су-25.
Он уточнил, что самолеты могут базироваться на территории Польши, откуда могут выполнять боевые задания.
Кто передаст Украине боевые самолеты:
- Болгария (МиГ-29) - 16 шт;
- Болгария (Су-25) - 14 шт;
- Польша (МиГ-29) - 28 шт;
- Словакия (МиГ-29) - 12 шт.
Ранее Европейский Союз принял решение о поставках в Украину боевых самолетов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, ЕС поставит Украине боевые самолеты, а также вооружение и другие материалы на 500 млн евро.
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