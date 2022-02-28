Бить врага с воздуха: страны ЕС передадут Украине 70 МиГ-29 и Су-25

ВСУ получат МиГи из Польши

Пилоты Воздушных сил Украины находятся в Польше, где получают боевые самолеты.

Информацию об этом сообщила народный депутат от Слуги народа Галина Третьякова в своем Facebook.

По ее словам, украинские военные летчики получат истребители МиГ-29.

Кроме того, Польша также передаст Украине ракеты для истребителей.

"Наши пилоты уже в Польше - получают истребители МиГ-29 и ракеты", - добавила Третьякова.

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По данным нардепа Алексея Гончаренко, европейские партнеры Украины приняли решение передать для борьбы с агрессией РФ боевые самолеты МиГ-29 и Су-25.

Он уточнил, что самолеты могут базироваться на территории Польши, откуда могут выполнять боевые задания.

Кто передаст Украине боевые самолеты:

Болгария (МиГ-29) - 16 шт;

Болгария (Су-25) - 14 шт;

Польша (МиГ-29) - 28 шт;

Словакия (МиГ-29) - 12 шт.

Ранее Европейский Союз принял решение о поставках в Украину боевых самолетов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС поставит Украине боевые самолеты, а также вооружение и другие материалы на 500 млн евро.

Война РФ против Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.