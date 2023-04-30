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Оккупанты РФ на Луганщине теряют до 70 военных в день: "МГБ" настаивает на кремации погибших

Андрей Ганчук
30 апреля 2023, 20:26 обновлено 30 апреля, 20:32
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В захваченный агрессором Россией Луганск прибыли врачи из Московской области, поскольку в местных больницах не справляются с растущим количеством раненых.
ВСУ, войска РФ
Оккупанты России в боях с ВСУ несут большие потери / Коллаж 36-я ОМБП, УНИАН

Оккупационные войска России в Луганской области теряют погибшими до 70 военных в день. Так называемое "министерство государственной безопасности", чтобы скрыть потери от местного населения, настаивает на кремации погибших вместо захоронения. В захваченный Луганск прибыли врачи из Московской области, поскольку местные больницы не справляются с растущим количеством раненых. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В сводке Генштаба говорится о том, что российская армия в Луганской области безвозвратно теряет до 70 погибших в день.

"В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию РФ жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день", - указано в сообщении.

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По данным Генерального штаба, чтобы не допустить проявления недовольства среди местных жителей, ритуальным службам рекомендуют устанавливать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек.

Так, чтобы предотвратить проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек.

"В этом контексте, так называемое "МГБ" настаивает именно на кремации погибших в противовес захоронению", - добавили в ВСУ.

В Луганск прибыли врачи из Москвы

Кроме того, в оккупированный РФ Луганск привезли врачей из Московской области. Решение связано с тем, что количество раненых растет, а местные больницы уже не справляются.

"Местным больницам временно оккупированного Луганска все труднее справиться с растущим количеством раненых", - рассказали в Генштабе.

Согласно информации ВСУ, из Московской области приехали хирурги.

"Официальная цель приезда - обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Бои на Донбассе

В Институте изучения войны ранее заявили, что силы обороны Украины продвинулись в западной части Донецкой области – в частности, юго-западнее Павловки, в 3 км юго-западнее Угледара. Оккупанты подтянули на участок фронта термобарические артиллерийские системы ТОС-1А, однако вряд ли это обеспечит им преимущество.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский сказал, что украинские войска продолжают оборонять Бахмут и удерживать стратегические рубежи на Бахмутском направлении. Уничтожается кадровый и наступательный потенциал российских оккупантов.

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его боевики испытывают дефицит боеприпасов. По его словам, если у оккупантов не будет снарядов, боевики могут выйти из Бахмута.

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