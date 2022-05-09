Оккупанты с новыми силами могут атаковать Киев и другие города - Арестович

Арестович не исключил второе наступление на Киев, Чернигов, Сумы, Харьков / Коллаж фото Reuters

Армия России может осуществить еще одну попытку наступления на столицу Украины Киев, а также на другие города северо-восточной части страны. Речь идет про Сумы, Чернигов, Харьков.

Об этом заявил 8 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

Арестович отметил, что он не может спрогнозировать, решиться ли российский диктатор Путин на то, чтобы объявить мобилизацию в РФ, поскольку решения хозяин Кремля принимает "по щелчку в голове". В то же время, по мнению Арестовича, скрытая частичная мобилизация в России уже идет.

По мнению советника главы ОП, за то время, пока к нам будет идти военная помощь от Запада, россияне могут "собраться с силами".

Арестович подчеркнул, что предоставление Украине военной помощь от других государств – это "долгая история". За соответствующее решение будут голосовать только в мае. К тому же нужно время, чтобы оружие прибыло на территорию нашего государства.

"Вполне возможно второе наступление, включая наступление на Киев, на Чернигов, Сумы, Харьков. Все возможно такими темпами. Это очень длинная история, пока санкции подействуют, пока приедет оружие… Это месяцы – даже не недели", – добавил Арестович.

Как сообщал Главред месяц назад советник главы Офиса президента Алексей Арестович в 1% оценивал вероятность повторной попытки штурма Киева российскими войсками.

Военный эксперт Олег Жданов не исключил, что российские оккупанты могут открыть второй фронт. На данный момент уровень угрозы для Одессы со стороны российских военных остается достаточно высоким.

Чтобы открыть второй фронт, армии РФ нужно высадить десант и усилить группу войск, которая находится в Приднестровье.

"Поэтому и обстрелы Одессы продолжаются и могут быть усилены в ближайшее время", - заявил Жданов.

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