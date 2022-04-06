Переговоры - дымовая завеса: РФ может готовить новое наступление на Киев - CNN

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Президент РФ Владимир Путин все еще может снова попытаться захватить Киев, несмотря на стратегический сдвиг России и продолжающиеся переговоры с Украиной.

Как пишет CNN со ссылкой на представителей США и Европы, долгосрочные цели Путина пока неясны.

При этом американские, европейские и украинские официальные лица заявили CNN, что они не верят, что Россия ведет переговоры с Украиной добросовестно, и что эти переговоры — не более чем "дымовая завеса".

Чиновники также заявили, что не верят, что Путин отказался от своей цели свергнуть президента Украины Владимира Зеленского и прозападное правительство в Киеве.

Официальные лица заявили, что они по-прежнему считают, что самый очевидный путь к прекращению войны — это решительное вытеснение Украиной российских войск, поэтому члены НАТО и Европа продолжают поставлять в страну военную технику.

"Есть только один выход из войны", — сказал европейский чиновник. "И это победа Украины".

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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