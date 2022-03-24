Оккупанты строят в Мелитополе военную базу на украинском аэродроме — мэр

Иван Федоров / скриншот

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты строят на украинском аэродроме военную базу.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в Facebook.

"Рядом с Мелитополем расположена наша военная база, аэродром, который имеет важное значение. Именно туда прилетели первые ракеты из России, чтобы уничтожить наш аэродром. Сегодня россияне строят там свою военную базу, с которой также производят запуски ракет по всем городам — не только Запорожской области, но и Украины в целом", — заявил Федоров.

По его словам, россияне специально подвергают опасности мирное население, делая их заложниками и живым щитом в военное время.

Мэр призвал оккупантов одуматься и не подвергать Мелитополь в очередной раз опасности.

Как сообщал Главред, 11 марта в Мелитополе группа оккупантов похитила мера города Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Через шесть дней его удалось освободить из плена, обменяв на девять российских военных-срочников.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил мэра Мелитополя Ивана Федорова орденом "За мужество" третьей степени.

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