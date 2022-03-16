Мера Мелитополя освободили из вражеского плена

Мэра Мелитополя освободили из плена

Украинские спецназовцы успешно провели операцию по освобождению из плена городского головы Мелитополя Ивана Федорова, говорится в заявлении замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

Украинские спецназовцы успешно провели операцию по освобождению из плена городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

Что говорят в МВД

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сделал заявление относительно похищения Ивана Федорова, мэра Мелитополя, которое произошло 11 марта.

"Десять вооруженных оккупантов пришли на заседание координационного совета города Мелитополя. Они забрали мэра города, надели ему на голову полиэтиленовый пакет и вывезли в неизвестном направлении. Мы расцениваем эти действия как терроризм.

Город Мелитополь является украинским, оккупанты видят, что люди не хотят с ними сотрудничать, то прибегают к террористическим действиям", - отметил Антон Геращенко.

Отметим, в Мелитополе оккупанты призывают горожан смотреть российские новости.

Людям раздали список российских telegram-каналов, которые, по их мнению, нужно читать. Однако украинская власть неоднократно призывала людей во всех уголках страны не верить оккупантам.

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