Стало известно, как мэра Мелитополя вытащили из плена

Мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девятерых российских солдат-срочников.

"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена... За него Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет", - заявила пресс-секретарь главы ОП Даша Заривна в эфире украинского телевидения.

По ее словам, Федорова больше 5 дней держали оккупанты и пытками склоняли к сотрудничеству, но он не соглашался.

Напомним, десять вооруженных оккупантов пришли на заседание координационного совета города Мелитополя. Они забрали мэра города, надели ему на голову полиэтиленовый пакет и вывезли в неизвестном направлении.

Читайте также: