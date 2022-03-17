Стало известно, как мэра Мелитополя вытащили из плена

Городской глава был в блокаде оккупантов пять дней.
Мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девятерых российских солдат-срочников.
"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена... За него Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет", - заявила пресс-секретарь главы ОП Даша Заривна в эфире украинского телевидения.
По ее словам, Федорова больше 5 дней держали оккупанты и пытками склоняли к сотрудничеству, но он не соглашался.
Напомним, десять вооруженных оккупантов пришли на заседание координационного совета города Мелитополя. Они забрали мэра города, надели ему на голову полиэтиленовый пакет и вывезли в неизвестном направлении.
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Автор: Ульяна Полищук