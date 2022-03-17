Зеленский наградил освобожденного из плена мэра Мелитополя орденом

Глава государства выразил уверенность, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом снова поднимут украинский флаг.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил мэра Мелитополя Ивана Федорова орденом "За мужество" третьей степени. Вчера Федорова освободили из российского плена, в который он попал из-за отказа сотрудничать с оккупантами, сообщает Офис президента.
"С возвращением! Украина своих в беде не оставляет", - сказал Зеленский, вручая орден Федорову, и пожелал скорейшего восстановления и возвращения к работе.
Глава государства выразил уверенность, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом снова поднимут украинский флаг.
Напомним, десять вооруженных оккупантов пришли на заседание координационного совета города Мелитополя. Они забрали мэра города, надели ему на голову полиэтиленовый пакет и вывезли в неизвестном направлении.
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