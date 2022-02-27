Оккупанты стягивают больше войск в Беларуси и обстреливают мирные города – ВСУ

Оккупанты стягивают больше войск в Беларуси/ Reuters

Оккупационные войска стягивают больше сил со стороны Беларуси – это направление стало одним из центров концентрации оккупационных войск.

Ближе к Украине перебросили вертолеты и самолеты, сообщает Генштаб ВСУ.

"К аэродрому Мачулищи переброшены 10 вертолетов из состава 15 бр АА, базирующегося в населенном пункте Остров Псковской области, а также 2 самолета Ан-124 Воздушно-космических сил. До аэродрома Барановичи – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34", – рассказали в ВСУ.

Противник перегруппировал войска и проводит наступательные операции на украинскую столицу. Однако украинские военные успешно защищают Киев, отметили в Генштабе.

При этом враг продолжает обстреливать мирные украинские города Харьков и Балаклея. Также продолжается оборона города Херсон.

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Россия вывела корабли Черноморского флота, чтобы поражать надводные силы украинского ВМС.

"Противник осуществлял попытки высадки морского десанта в районе Черноморска. Вражеский десант уничтожен. Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также привлечены к ведению боевых действий", – добавили в Генштабе ВСУ.

Ранее сообщалось, что Беларусь начинает вторжение в Украину. Подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в нашу страну. Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что локации высадки десанта – Киевское и Житомирское направления.

Ранее Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что если Путин завязнет в Украине больше, чем на неделю, для него это будет огромной проблемой.

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