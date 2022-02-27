"Вам нечего делать на нашей земле": ВСУ призвало российских оккупантов сдаться

ВСУ призвало российских оккупантов сдаться / Фото Reuters

В ВСУ призвали российские войска сдаться, и тогда они смогут спокойно вернуться домой.

Об этом заявил заместитель Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк в видеообращении к российским военнослужащим.

"Мы даем вам возможность вернуться к своим родным, не потеряв своей жизни и достоинства. Разрядите оружие, поднимите руки, чтобы наши военнослужащие и мирные жители могли понять, что вы нас услышали. Это ваш билет домой. Идите, защищайте свою родину, а не разрушайте нашу!", – сказал он.

Мойсюк от имени украинских Вооруженных сил призвал оккупантов задуматься, почему они вообще здесь и для чего воюют.

"Надеюсь, вы убедились, что здесь вас никто не ждал и что вам нечего делать на нашей земле. Поверьте, наше дело правое, а вы – инструмент в руках своих правителей", – подчеркнул представитель ВСУ.

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Напомним, ранее глава МИД Великобритании заявила, что никаких переговоров с Россией не может быть, пока в Украине находятся российские военные. Переговоры не могут происходить с оружием возле голов украинцев, подчеркнула Лиз Трасс.

Ранее Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что если Путин завязнет в Украине больше, чем на неделю, для него это будет огромной проблемой.

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