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Осиротел маленький ребенок: российская авиабомба убила 31-летнего полицейского

Алина Дембицкая
12 августа 2023, 19:05 обновлено 12 августа, 19:05
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Коллеги Ивана будут помнить его как доброго и порядочного человека, ответственного работника и надежного товарища.
Иван Ищенко
Российская авиабомба убила 31-летнего полицейского / Коллаж: Главред, фото: полиция Запорожской области

Вследствие авиаудара по Орехову утром 12 августа оборвалась жизнь 31-летнего капитана полиции Ивана Ищенко, возглавлявшего сектор полицейской деятельности №1 (поселок Розовка) отделения полиции №2 Пологовского РПП. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области в Facebook.

Отмечается, что 31-летний полицейский 6 лет своей жизни посвятил службе в подразделениях превентивной деятельности. Когда началась полномасштабная война, он вышел с временно оккупированной территории и продолжил нести службу в населенных пунктах, подконтрольных Украине.

"Вражеский авиаудар преждевременно оборвал жизнь правоохранителя", - сообщают в полиции Запорожской области.

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Коллеги Ивана будут помнить его как доброго и порядочного человека, ответственного работника и надежного товарища.

"Иван Ищенко оставил после себя светлую память и невыразимую печаль у каждого из нас. Коллектив Главного управления Национальной полиции в Запорожской области выражает искренние соболезнования семье погибшего. Разделяем ваше горе, низко склоняем головы в скорби за нашим коллегой", - говорится в сообщении.

У погибшего полицейского остались жена и маленький ребенок.

Ракетный террор россиян

Как сообщал Главред, утром в субботу, 12 августа, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по городу Орехов Запорожской области. Кроме погибшего правоохранителя, ранения получили еще 12 человек, среди них – 4 сотрудника полиции. Сейчас врачи и парамедики полиции борются за жизни раненых. Несколько человек - в тяжелом состоянии.

Заметим, что 12 августа в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Кривом Роге прогремели взрывы.

После отбоя тревоги председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу. К счастью, обошлось без жертв.

Кроме того, утром 11 августа российские оккупационные войска влупили аэробалистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковщины. Одна из ракет попала на территорию частного дома в Коломыйском районе. Там проживала семья с тремя детьми. В результате коварной атаки россиян 8-летний Володя получил смертельные ранения, медики не смогли его спасти.

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