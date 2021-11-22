Проезд в транспорте без COVID-сертификата: Минздрав ослабит карантинные требования

Ослаблять карантинные ограничения в транспорте: в Минздраве описали процедуру / УНИАН

Минздрав хочет ослабить требования для проезда в транспорте, при этом в целом в регионах "желтой" зоны карантинные ограничения ужесточат. Об этом в украинском телеэфире заявил профильный министр Виктор Ляшко.

По словам главы Минздрава, Луганская и Львовская области переходят в "желтую" зону, поскольку там стабилизировались показатели распространения коронавируса. Однако, для того, чтобы попасть в административные здания, развлекательные заведения и на массовые мероприятия в "желтой" карантинной зоне необходимо будет иметь сертификат о прохождении полного курса вакцинации.

Требование предоставлять COVID-сертификаты для проезда в городском транспорте также пересмотрят в сторону ослабления. Но вот для поездок по Украине оно останется обязательным.

"И мы будем удерживать эту ситуацию пока не будет спада заболеваемости коронавирусом. Но в Минздрав обратились мэры некоторых городов, чтобы пересмотреть вопрос проезда в городском транспорте. Мы будем идти навстречу, поскольку приближаются холода. Мы переходим на тот этап, когда говорим: "Пандемия становится пандемией невакцинированных людей, и вакцинированные не должны страдать из-за непривитых"", — заявил Ляшко.

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Напомним, ранее, с 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна.

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