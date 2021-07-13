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Массовое отравление на мясокомбинате в Глобино: пострадали 16 работников

13 июля 2021, 11:28

По предварительной информации, причиной отправления стали пары от только окрашенного пола.

Глобино
На мясокомбинате под Полтавой массовое отравление / УНИАН

В ночь на вторник 13 июля в Полтавской области произошло массовое отравление сотрудников ООО "Глобинский мясокомбинат". ЧП произошло в населенном пункте Глобино, где производят известные колбасы

"13 июля около 00:30 в г. Глобино в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников, в результате чего 14 из них госпитализированы в больницу", – сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ГСЧС подчеркнули, что один из пострадавших сотрудников ООО "Глобинский мясокомбинат" после отравления неизвестным веществом находится в тяжелом состоянии, 13 – в состоянии средней степени тяжести, еще двое от госпитализации отказались.

По информации издания "Кременчугская газета", предварительно работники отравились парами краски, которой они красили крышу помещения. Ночью запах начал распространяться и уже в 01.30 рабочие жаловались на плохое самочувствие. В частности, у людей начали появляться раздражение в горле и появилась головная боль.

Ранее Главред сообщал о массовом отправлении в общежитии в Ивано-Франковске. Всего в больнице оказались 7 девушек и один парень. Все – студенты колледжа "Технологий и бизнеса" в возрасте 16-17 лет. Трое из них попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Другие в неврологии. В сюжете ТСН вы детальнее узнаете об отравлении студентов в Ивано-Франковске:

Также Главред рассказывал, что в Харькове в популярной сети ресторанов "Якитория" и "Мафия" люди массово отравились суши. Всего было госпитализировано 45 человек, из них 17 – детей.

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