Отвели танки от украинской границы на тысячу километров - заявление российского Минобороны

Российский танк / Минобороны РФ

Войска Западного военного округа возвращаются в места постоянной дислокации сразу после окончания маневров. Об этом сообщает агентство РИА Новости представители Минобороны.

"Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений", — сказали чиновники.

Кроме того, российские военные утверждают:

танки и остальную тяжелую боевую технику доставят по железной дороге (путь составить примерно тысячу километров);

после прибытия в части постоянной дислокации военнослужащие проведут техническое обслуживание машин и подготовят их к дальнейшему обслуживанию.

Кроме того, в Минобороны РФ говорят, что военные учения России и Беларуси "Союзная решимость – 2022" продлятся до 20 февраля включительно.

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