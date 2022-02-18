Отвели танки от украинской границы на тысячу километров - заявление российского Минобороны

Однако, в Минобороны РФ говорят, что военные учения России и Беларуси "Союзная решимость-2022" продлятся еще двое суток - до 20 февраля включительно.
Войска Западного военного округа возвращаются в места постоянной дислокации сразу после окончания маневров. Об этом сообщает агентство РИА Новости представители Минобороны.
"Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений", — сказали чиновники.
Кроме того, российские военные утверждают:
- танки и остальную тяжелую боевую технику доставят по железной дороге (путь составить примерно тысячу километров);
- после прибытия в части постоянной дислокации военнослужащие проведут техническое обслуживание машин и подготовят их к дальнейшему обслуживанию.
Кроме того, в Минобороны РФ говорят, что военные учения России и Беларуси "Союзная решимость – 2022" продлятся до 20 февраля включительно.
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Возможное вторжение России в Украину
- 12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.
- В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".
- 15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.
- Представители пресс-службы Белого дома рассказали о том, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск от границ Украины, Кремль увеличил количество своего армейского контингента в приграничной зоне на 7 тысяч человек.
Автор: Дмитрий Видоменко