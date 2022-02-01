Гарантии безопасности: Блинкен в разговоре с Лавровым потребовал немедленно отвести войска от границ

Лавров и Блинкен / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым 1 февраля.

Как сообщает пресс-служба Госдепартамента США, в ходе беседы Блинкен заявил о готовности продолжить переговоры по "гарантиям безопасности".

"Сергей Лавров проинформировал о письменном ответе США на предложения России по безопасности. Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и совместно с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности", - говорится в сообщении.

Немедленный отвод войск от границы Украины

Блинкен призвал Россию к немедленной деэскалации и отводу войск и техники от границ Украины.

Он также подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет иметь быстрые и серьезные последствия, и призвал Россию идти по дипломатический путь.

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В то же время госсекретарь США подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы.

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Визит Блинкена в Украину

Как известно, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, а затем отправится в Берлин для переговоров с союзниками. Потом госсекретарь США поедет в Женеву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Визит не был запланирован заранее, о нем стало известно только накануне. После агрессивных заявлений Кремля и новостей о скоплении российских войск на границе Вашингтон хочет скоординировать с Киевом усилия.

"Мы знаем, что у России существуют планы, как очень быстро еще больше приумножить войска на границе с Украиной. И это дает Путину возможность очень быстро принять и реализовать дальнейшие агрессивные действия против Украины", - заявил Блинкен.

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