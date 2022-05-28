Парк артиллерии пополняется: в Украину поступили американские САУ М109

Поступление САУ М109 в Украину стало результатом кооперации нескольких стран / Фото Википедия

Украинский парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. На передовой уже успешно работают гаубица М777, гаубица FH70, САУ Caesar. Также в Украину поступила САУ М109 одной из модификаций. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран", - отметил глава Минобороны.

Также, по словам министра, береговая оборона нашего государства будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды.

"Боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе - надежно защитить нашу Одессу. Предоставление этих ракет также явилось результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило нам получить "Гарпуны" от датских партнеров с участием британских друзей. Я уже не раз отмечал британское лидерство и особые усилия моего друга и коллеги – великого друга Украины Бена Уоллеса", - отметил Резников.

Он добавил, что среди последних поступлений следует упомянуть более 100 американских БПЛА разных типов.

"Как любой министр на моем месте, я хотел бы, чтобы оружия было гораздо больше и еще позавчера. Ибо речь идет о жизни наших людей. В то же время надо отдавать себе отчет: за последние полтора месяца, например, мы получили больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов! Главное – мы уже получили больше, чем могут произвести в течение шести месяцев все заводы дружественных стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще. А ведь количество артиллерийского вооружения будет увеличиваться", - добавил глава Минобороны.

Справка. M109 — американская самоходная артиллерийская установка, класса самоходных гаубиц.Создана в 1953—1960 годах. Находилась в серийном производстве в США, неоднократно модернизируясь. Также выпускалась по лицензии в 1990-х годах в Южной Корее. Быстро стала стандартной САУ войск США, вытеснив как более старые образцы.

Впервые M109 была использована в бою во Вьетнамской войне и впоследствии применялась почти во всех военных конфликтах, в которых принимали участие США.

Помимо армии США, получила распространение в войсках стран НАТО.

Поставки оружия в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимы реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы противостоять на Донбассе наступлению российских оккупантов, имеющих преимущество в тяжелом вооружении.

Администрация Джо Байдена готовится передать Украине современные реактивные системы залпового огня большой дальности MLRS. Как сообщает CNN, американская сторона склоняется к тому, чтобы отправить РСЗО Украине в рамках нового крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о котором могут объявить уже на следующей неделе.

Тем временем немецкое агентство DPA писало, что страны-члены НАТО неформально договорились воздержаться от поставок в Украину некоторых видов тяжелого вооружения. Таким образом страны альянса хотят свести к минимуму риск прямой военной конфронтации с Россией.

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