УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Парк артиллерии пополняется: в Украину поступили американские САУ М109

28 мая 2022, 11:55

На передовой уже успешно работают гаубица М777, гаубица FH70, САУ Caesar. Береговая оборона нашего государства будет усилена ракетами Harpoon.

САУ М109
Поступление САУ М109 в Украину стало результатом кооперации нескольких стран / Фото Википедия

Украинский парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. На передовой уже успешно работают гаубица М777, гаубица FH70, САУ Caesar. Также в Украину поступила САУ М109 одной из модификаций. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран", - отметил глава Минобороны.

Также, по словам министра, береговая оборона нашего государства будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды.

"Боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе - надежно защитить нашу Одессу. Предоставление этих ракет также явилось результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило нам получить "Гарпуны" от датских партнеров с участием британских друзей. Я уже не раз отмечал британское лидерство и особые усилия моего друга и коллеги – великого друга Украины Бена Уоллеса", - отметил Резников.

Он добавил, что среди последних поступлений следует упомянуть более 100 американских БПЛА разных типов.

"Как любой министр на моем месте, я хотел бы, чтобы оружия было гораздо больше и еще позавчера. Ибо речь идет о жизни наших людей. В то же время надо отдавать себе отчет: за последние полтора месяца, например, мы получили больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов! Главное – мы уже получили больше, чем могут произвести в течение шести месяцев все заводы дружественных стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще. А ведь количество артиллерийского вооружения будет увеличиваться", - добавил глава Минобороны.

Справка. M109 — американская самоходная артиллерийская установка, класса самоходных гаубиц.Создана в 1953—1960 годах. Находилась в серийном производстве в США, неоднократно модернизируясь. Также выпускалась по лицензии в 1990-х годах в Южной Корее. Быстро стала стандартной САУ войск США, вытеснив как более старые образцы.

Впервые M109 была использована в бою во Вьетнамской войне и впоследствии применялась почти во всех военных конфликтах, в которых принимали участие США.

Помимо армии США, получила распространение в войсках стран НАТО.

Поставки оружия в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимы реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы противостоять на Донбассе наступлению российских оккупантов, имеющих преимущество в тяжелом вооружении.

Администрация Джо Байдена готовится передать Украине современные реактивные системы залпового огня большой дальности MLRS. Как сообщает CNN, американская сторона склоняется к тому, чтобы отправить РСЗО Украине в рамках нового крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о котором могут объявить уже на следующей неделе.

Тем временем немецкое агентство DPA писало, что страны-члены НАТО неформально договорились воздержаться от поставок в Украину некоторых видов тяжелого вооружения. Таким образом страны альянса хотят свести к минимуму риск прямой военной конфронтации с Россией.

Другие новости:

война в Украине военная помощь Минобороны Украины поставки оружия новости Украины Алексей Резников
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:19

Украина будет воевать с Россией до победного финала: Подоляк назвал последствия бездействия Запада

11:55

Парк артиллерии пополняется: в Украину поступили американские САУ М109

11:51

Россию ждет распад, а Путина уберет сама жизнь: Данилов призвал лишить страну ядерного оружияВидео

11:43

Ненависть к Пугачевой и Галкину в РФ достигла апогея: Примадонну хотят лишить гражданства

11:36

Почему выжившие в Мариуполе хотят вернуться домоймнение

Реклама
11:07

Армия РФ будет форсировать Северский Донец, чтобы двинуться на Славянск и Краматорск - разведка БританииВидео

11:04

Оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонской областиВидео

10:34

"Путин не может потерпеть поражение!": Соловьев истерит из-за договоренностей Зеленского и БайденаВидео

10:29

"Думают, что они не на войне": Ходорковский назвал главную ошибку Запада в отношении ПутинаВидео

09:40

ВСУ оттеснили оккупантов на Луганщине, поврежден мост между Северодонецком и ЛисичанскомВидео

09:37

Более 20 старших российских офицеров отправились в ад: ВСУ уничтожили командный пункт оккупантовВидео

09:18

Почему Украине рано радоваться альтернативе ЕС от Великобританиимнение

09:10

Мощные взрывы и пожар в Николаеве, небо затянуто черным дымом - первые подробностиВидео

09:04

"Я просто хотел насолить этим оркам": житель Херсонщины украл "УРАЛ" у оккупантов и передал его ВСУВидео

08:51

"Нетленка" роспропаганды: в РФ возродили фейк о "визитке Яроша"Видео

08:27

Отработала артиллерия ВСУ: десантники из Иваново досрочно закончили "спецоперацию" в УкраинеВидео

08:21

Пропагандисты РФ сделали ребенка символом войны в Украине, но опозорились, перепутав флаги

07:38

Надежды пока нет: в Пентагоне оценили шансы на проведение мирных переговоров между Украиной и РФ

07:15

Оккупация Херсона: известный легкоатлет рассказал, как россияне разнесли вокзал и угрожали магазинамВидео

06:42

ВСУ за сутки приземлили три вражеские цели - самолет Су-35, вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10Видео

Реклама
06:31

Троллинг ПЦУ: почему УПЦ МП до сих пор осталась зависимой от Россиимнение

06:12

Гороскоп на июнь 2022 для Раков: разлука надолго, задержки с деньгами и перемены на работеВидео

05:45

Поставки ВСУ ракетных систем MLRS могут привести к перелому на поле битвы с войсками РФ – экспертВидео

05:11

Валерий Кипелов "топит" за Путина: рокер сделал громкое заявление о войне

04:50

Врежет жара под +40°? Украинцев удивили прогнозом погоды на июньВидео

04:40

Как избавиться от пятен на кухонных полотенцах: лучшие домашние средства

04:10

Военный эксперт спрогнозировал, на сколько времени россиянам хватит крылатых ракет

03:47

Ким Кардашьян случайно "выронила" сосок во время съемки в нижнем белье

03:10

Россия манипулирует Западом: Путин не будет воевать в Украине 10 лет - эксперт

03:08

Мила Йовович блистала на ковровой дорожке в Каннах в лазурном платье украинского бренда

02:37

Пять областей будут под ударом: Данилов объяснил, куда дальше двинется армия РФВидео

02:02

"Русскоязычный украинец теперь не украинец?": Мишина вмешалась в языковой скандал

01:48

Штраф и тюремный срок: Шакира оказалась под судом из-за мошенничества

01:32

Вятрович объяснил, зачем демонтировать советские памятники в Украине во время войны

00:44

Ирина Билык показала, что осталось от ее дома, в котором месяц жили рашисты

00:01

Порошенко хотел покинуть Украину через Польшу, но его не пропустили

27 мая, пятница
23:54

Осадчая и Ефросинина эмоционально отреагировали на петицию о запрете абортов

23:42

"Позор нации": украинка и участница низкопробного российского шоу наврала о жизни в Луганске

23:29

Злата Огневич раскрыла тайну своей личной жизни

23:28

Хочет уничтожить украинцев: Байден вновь обвинил Путина

Реклама
23:25

"Случаи будут": санитарный врач дал прогноз по обезьяньей оспы

22:51

Украина ударит американскими РСЗО MLRS по планам России на аннексию Херсона – АрестовичВидео

22:50

Соизмеримо с "ЛНР" и "ДНР": Вятрович рассказал, что делает украинцев слабееВидео

22:40

Пограничники поменяли правила выезда для военнообязанных из Украины: список изменений

22:21

США не будут вступать в конфликт с Россией на Черном море - Пентагон

22:09

Готовят подарок диктатору Путину на юбилей: в разведке рассказали, как долго могут продолжаться обстрелы украинских городовВидео

21:57

Собор УПЦ МП принял решение о полной независимости

21:51

Мария Бурмака показала брата-героя, который недавно стал отцом: "Мы все очень ждем тебя"

21:48

Самые тяжелые бои – в августе: астролог спрогнозировал сроки завершения войныВидео

21:48

Невероятно вкусные и хрустящие картофельные зразы за 10 минут: превосходно простой рецептВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять