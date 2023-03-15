Пекин может шантажировать США: аналитик спрогнозировал, как это отразится на Украине

Китаю нужно выторговать Тайвань для себя, и его совершенно не интересует Россия и ее геополитические устремления, считает Александр Кочетков.

Александр Кочетков / Фото УНИАН

Если Китай договорится с Россией, то он выдвинет свой мирный план, который, скорее всего, не будет воспринят. И тогда он начнет мягкий шантаж США. Об этом в интервью Главреду заявил политический аналитик Александр Кочетков и спрогнозировал, как это отразится на Украине.

По его словам, Китаю нужно выторговать Тайвань для себя, и его совершенно не интересует Россия и ее геополитические устремления. Поэтому Пекин будет шантажировать Вашингтон таким образом: "Мол, если вы не соглашаетесь на наше предложение и продолжаете поддерживать Тайвань военной техникой, то почему мы не можем поддержать, например, Россию?".

В случае такого развития событий Украине нужно проводить эффективное контрнаступление, наносить стране-агрессору РФ сокрушительное поражение, которое не смогут замолчать и извратить даже российские пропагандисты.

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"И тогда в РФ начнутся определенные деструктивные процессы. Выход Украины к Азовскому морю, освобождение Мелитополя, Бердянска, возможно Луганска - это наша задача. После этого договоренности Китая с Россией уже не будут иметь значения. То есть нам нужно не считаться с происходящим, а делать свое", - сказал Кочетков.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Как сообщал Главред, глава КНР Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Россию и провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. О планах Си Цзиньпина пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита Москву на следующей неделе, пишет The Wall Street Journal.

13 марта президент США Джо Байден заявил, что планирует в скором времени поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Когда точно состоится этот разговор, глава Белого дома не сообщил.

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