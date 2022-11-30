Пентагон пока не планирует передачу Украине систем Patriot

США пока что не будет поставлять Украине ЗРК Patriot / Фото Википедия

Пентагон сейчас не планирует поставлять систему Patriot из США Украину. Об этом заявил представитель Минобороны США Пэт Райдер и добавил, что противовоздушная оборона является приоритетом для Минобороны США и международного сообщества, когда речь идет о поддержке Украины.

"Что касается батарей Patriot из США - сейчас мы не планируем поставлять батареи Patriot в Украину", - сказал чиновник во время брифинга, передает Голос Америки.

Райдер отметил, что если союзник США решит отправить Киеву свою систему Patriot, то это будет суверенным решением государства, но вероятно будет частью обсуждения альянса.

"Когда дело доходит до определенных мощностей, таких как система Patriot, или танки M1, или передовые истребители - речь идет о возможностях, требующих достаточно существенной поддержки, обслуживания и тренировки. Ни одна из этих систем не функционирует по принципу "подключи и работай". Вы не можете просто появиться на поле боя и начать их использовать", - пояснил спикер Пентагона.

Райдер добавил, что США будут продолжать работать с союзниками и партнерами по поводу передачи Украине средств противовоздушной обороны, чтобы она "могла начать использовать эти возможности без промедления".

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

Возможная передача Украине ЗРК Patriot

Как сообщал Главред, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства. В частности, было предложено использовать истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

21 ноября вице-премьер-министр, глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot возле границы с Украиной.

После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.

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